糖尿病用藥「必糖諾錠30毫克」，共一批批號SQC79藥品，由藥廠杏輝藥品向食藥署通報藥品連續性安定試驗，有溶離試驗低於檢驗規格情形，恐影響療效，食藥署緊急啟動「第二級回收」，要求廠商在11月29日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書，及後續預防矯正措施。食藥署指出，該藥物市占率小於1%，且三同藥品許可證尚有5張以上，可作為替代藥物使用。

這款藥品適應症為治療第二型糖尿病病人，食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，此案為杏輝藥品工業股份有限公司通報，案內批號藥品於長期安定性試驗，有溶離試驗低於檢驗規格之情形，可能影響藥品品質與療效之穩定性，故啟動該批號回收，本次回收共1批，批號為SQC79，已銷售數量為18萬6700錠。經查健保藥品申報量，該藥品市占率小於1%。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，必糖諾為學名藥，屬於「噻唑烷二酮類」（Thiazolidinediones，簡稱TZDs）藥物，其原廠藥為日本武田藥廠的「愛妥糖」，必糖諾臨床使用並不廣泛，多數醫院仍以開立愛妥糖為主，為此，她幾乎沒接過持必糖諾處方箋的病人，此事凸顯必糖諾出事事小，若市占率高達6至7成的愛妥糖出事，病人該如何是好？

沈采穎另提到，民眾常有原廠藥迷思，認為原廠藥療效、品質一定優於學名藥，但愛妥糖原廠雖為日本武田藥廠，實則已授權國內廠商在台製造，也就是我國藥廠已有製造這類藥物實力，建議民眾可放下迷思。

劉佳萍指出，針對必糖諾，國內尚有其他同成分同劑型同劑量藥品可替代，應無藥品短缺之虞，食藥署已要求廠商於115年11月29日前完成回收作業並繳交調查報告及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法91條，處20萬至500萬元罰鍰。