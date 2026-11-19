台北榮總全台首創「自助針頭領取機」今天正式啟用。北榮藥學部主任周千瀅說，筆型胰島素、瘦瘦針、生長激素等都需要定期領針頭，北榮每天近8千張處方箋，就有150張是要領針頭。過去要到諮詢窗口領藥，現在只要在機器放入處方箋，10幾秒就能領到，大大提升便利性，也減輕藥師作業負擔。

周千瀅表示，常用針劑包括筆型胰島素、腸泌素如瘦瘦針、生長激素、骨質疏鬆藥物，使用的針頭都是4mm或8mm，醫師處方箋可能開立每月28或30天，若一天施打兩次，就要領兩倍數量。

周千瀅說，北榮一天門診量約1萬人，每天有7千至8千張處方箋，其中約150人次是領針頭。原本領取針頭方式，患者必須拿處方箋到用藥諮詢窗口領取，但藥師同時要處理藥物諮詢，導致諮詢中斷，窗口櫃台也擺滿了預先分裝好的針頭，空間和人力都不足。

藥學部調劑科總藥師許家禎現場示範自助針頭領取機使用方式。患者領針頭只需要兩個步驟：第一，放入領據；第二，從領取口領取針頭，整個過程僅需10幾秒。機器內放置分裝好的針頭，患者不需再排隊，藥師也減輕作業負擔。

周千瀅表示，民眾若不太熟悉如何使用針劑，一樣可以到窗口詢問，由藥師進行一對一衛教；或是在診間先行詢問醫師或護理師；也可使用自助針頭領取機前方的「自助式用藥諮詢服務機」，觀看衛教影片；或掃描藥袋上的QRcode看衛教影片。

周千瀅指出，面對高齡化、缺藥、藥師缺人等挑戰，近年不斷思考如何透過智慧化、自動化，讓領藥過程更流暢。由於針頭發放並不需要專業藥師執行，透過自助機器能有效減少重複性、勞動性的工作，有更多時間投入專業。

北榮副院長林永煬指出，政府和醫院都希望朝智慧醫療前進，北榮藥學部本次開發的自助針頭領取機，已取得新型專利，也讓領藥成為日常生活的一部分，對患者更方便，對藥師也更輕鬆，預計年底還會推動藥物自動化機械手臂，調製化療藥物，朝智慧醫療邁進。

北榮藥學部主任周千瀅說，北榮一天門診量約1萬人，每天有7千至8千張處方箋，其中約150人次是領針頭，對諮詢窗口藥師來說是不小工作量。記者沈沛育／攝影