根據內政部最新統計，台灣50歲以上人口已逼近1,000萬大關，約占總人口四成。相較於過去，這一代熟齡族群普遍更健康、活躍，具備一定的經濟基礎，也更重視生活品質與精神層面的滿足。值得注意的是，2025年麥肯錫《時尚報告》也強調，50歲以上的「白銀世代」在總人口及時尚消費支出中的占比持續攀升，反映這群消費者的影響力正日益擴大。

圖／magnific.com 提供

「優雅樂活服務」 滿足通訊需求，同時提供萬元好禮，豐富用戶樂活日常

當人生走過半程，生活的重心也開始有了不同的轉變。比起一味追求忙碌與效率，熟齡世代更在意如何安排自己的時間，享受生活中的每個當下。無論是保有獨處的自在、培養興趣與探索新事物，或是與家人朋友共享日常，都讓人生下半場有了更多自主選擇的空間。看見熟齡世代對生活品質與自主安排的需求，遠傳電信推出「優雅樂活服務」，以「日日是好日」為核心精神，提供給人生與事業逐步穩定、追求工作與生活平衡的用戶，陪伴用戶創造更精采的樂活日常。

除了每月30GB的5G上網流量和網內外、市話優惠滿足上網通訊需求以外，遠傳「優雅樂活服務」更貼心提供影音娛樂、生活品味、日常保健等三大內容的萬元好禮，讓用戶自由擇一享受。從追劇、質感保養到養生保健，將電信服務從通訊工具延伸至生活陪伴。

不只如此，申辦用戶還有專屬生活體驗及吃喝玩樂優惠，涵蓋運動、學習、美食、購物與文化體驗，如：庭園式KTV優惠、科技美容護理免費體驗，讓你每一天都多一點好玩、多一點樂趣。「優雅樂活服務」抓準中高齡層民眾的新興生活型態，服務上市後已累積上萬名用戶申辦，其中餐飲與健身類的專屬好康優惠最受歡迎，可見50歲以上族群同時追求健康與生活品質，運動之餘也不忘享用美食犒賞自己！

不只提供影音、生活、保健萬元好禮，購機也有優惠！

在透過三大好禮提供生活靈感之餘，遠傳「優雅樂活服務」也同步推出購機優惠及多元5G資費方案，三星、Xiaomi、HONOR等品牌熱銷手機最低0元就能帶回家，全方位升級你的數位樂活人生！

服務介紹

分享你的樂活日常，就有機會抽中萬元好禮！

圖／遠傳電信 提供

優雅生活沒有標準答案，生活中的每個小確幸，都能成為值得分享的精彩時刻！遠傳電信特別推出限時募集活動，邀請大家拿起手機用照片記錄自己的「優雅樂活」日常，無論是窩在沙發追劇看電影、來趟小旅行，或是和閨蜜相約敷面膜、按摩放鬆、一起運動，從影音娛樂、生活品味到健康保健，只要分享如何讓平凡日常變得更有滋味，就有機會把萬元好禮帶回家！

活動期間，用戶只要於遠傳電信 Facebook 粉絲團上傳符合活動主題的照片，並完成指定任務，即可依活動規則參加每週抽獎。獎項包括每週抽出1,000元禮券，還有最令人期待的萬元行李箱大獎。現在就來為你的精彩日常再添驚喜，週週分享、週週期待好運降臨！

Facebook 活動貼文：https://fetnet.link/9vuxkd

日日是好日，優雅樂活從現在開始！

熟齡族群享受生活不必等到以後，就從今天開始，為自己安排一段喜歡的時光。遠傳「優雅樂活服務」陪你實踐「日日是好日」的生活精神，讓每一份生活靈感都成為彼此的美好啟發！