今天是世界廁所日，台灣伴侶權益推動聯盟呼籲內政部國土管理署將性別友善廁所納入建築技術規則。環境部統計，目前啟用中性別友善廁所共885座，將持續推動查核輔導作業。

環境部環境管理署今年4月正式訂定「性別友善廁所友善度查核輔導提升計畫」，依據內政部國土管理署公布的「性別友善廁所設計指引」，要求地方政府針對所有列管的性別友善廁所進行實地查核與輔導，最遲在今年9月底前輔導完成。

環境部說明，民國114年底列管907座性別友善廁所，依今年9月底實地輔導結果，其中98座已依實際使用樣態重新歸類，另46座因查核時適逢整修而暫停使用。刪除前述重新歸類及暫時整修停用廁所並加計新增122座後，統計目前啟用中的性別友善廁所共計885座。

環境部指出，會依未符合情形分級追蹤，督促公廁管理單位加速改善。屬標示與性騷擾防治資訊等軟體缺失者應立即改善；簡易設備增設者，列為短期改善；廁間隔間高度（須高於230公分）與動線調整等硬體改善工程者，則納入中長期修繕，地方政府所屬公廁可依程序向環境部申請經費；若評估確屬無法改善者，則調整為對應的公廁類型。

此外，環境部提到，除了以網頁搜尋「找公廁」及「環境即時通」APP搜尋之外，民眾現在也可透過加入環境部LINE，快速查詢附近各類型公廁；未來將持續推動性別友善廁所查核輔導作業，提升全台性別友善公廁服務品質。

響應聯合國世界廁所日，台灣伴侶權益推動聯盟發布新聞稿表示，肯定環境部推動「性別友善廁所友善度查核輔導提升計畫」，並在今年9月底完成友善廁所實地輔導；然而「完成輔導」不等於「完成改善」，應進一步公開具體改善結果、複查進度與列管名單異動原因。

伴盟並呼籲內政部國土管理署檢討「建築技術規則」，納入性別友善廁所的設置與設計標準；同時建立性別友善廁所設置的法律依據，透過反歧視保障，確保跨性別者與不同需求的使用者都能平等使用公共設施。