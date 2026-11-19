台灣邁入高齡化社會，如何延緩老化、預防失智，讓民眾不只活得久，更能維持健康與生活自主，成為醫療重要課題。亞東醫院健康管理部舉辦「第六屆國際健康管理暨TPMIC研究成果發表會」，邀集新加坡、韓國及國內專家，聚焦精準老年醫學、失智症預防與個人化健康管理，並發表台灣大腦功能退化精準生醫資料庫研究成果，盼將研究應用於臨床照護。

亞東醫院院長邱冠明表示，健康長壽的核心不只是延長生命，更重要的是隨著年齡增長，仍能維持身體功能與生活自主。面對高齡化趨勢，醫療服務應從疾病治療延伸至健康維持與預防，透過健康檢查及早掌握風險，再依個人需求提供追蹤及生活型態調整建議。

此次研討會以「健康長壽為導向的健康管理」為主題，新加坡國立大學教授Andrea Britta Maier分享精準老年醫學，探討透過生理功能監測及個人化介入，及早掌握老化變化；同校教授Christopher Chen則聚焦失智預防與腦健康促進，強調早期辨識及適當照護的重要性。

韓國首爾國立大學教授SangYun Kim分享阿茲海默症照護與腦健康管理經驗。國內專家則從生活型態醫學及精準影像檢查切入，探討長壽醫學的臨床應用，以及光子計數電腦斷層在心血管疾病與健康檢查上的運用。

除了國際交流，會中也發表「台灣大腦功能退化精準生醫資料庫」（TPMIC）相關研究。國立陽明交通大學教授莊宜芳介紹資料庫建置計畫，整合認知功能評估、腦部影像及生物標記等資訊，建立本土認知老化研究基礎。

研究團隊另從遺傳、血液生物標記、腦部結構及視覺功能等面向，探討巴金森氏症與失智進程、認知儲備與p-tau217、腦部結構變化及認知障礙之間的關聯，期盼為未來腦健康風險辨識提供更多研究依據。

亞東醫院健康管理中心主任李愛先指出，健康檢查不應只是找出異常數值，更重要的是協助民眾理解數據背後的健康意義，轉化為日常生活中可實踐的行動。由於每個人的年齡、身體狀況及生活型態不同，未來將持續發展分齡、分層的健康管理服務，提供個人化建議及後續追蹤。

亞東醫院健康管理部主任邱彥霖表示，醫療機構應將預防醫學、健康風險管理及個人化照護融入服務，未來將持續結合國際經驗與本土研究，協助民眾及早掌握健康變化，維持身體與認知功能，提升生活品質。

亞東醫院健康管理部主任邱彥霖以「台灣健康長壽管理的展望」為題，分享高齡化趨勢下的健康管理發展方向與在地實務經驗。圖／亞東醫院提供

亞東醫院舉辦「第六屆國際健康管理暨TPMIC研究成果發表會」，邀集國內外講者及與會貴賓，聚焦健康長壽與健康管理，促進國際交流及跨領域研究合作。圖／亞東醫院提供