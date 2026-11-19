衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，針對署長人選及正式上路時程，衛福部長石崇良今表示，兒家署業務廣泛，署長人選不易尋覓，將朝先從常任文官，具資格的優先，另成立時間希望在明年兒童節，這是有意義的日子，但時間真的很緊迫會持續努力。

立院衛環委員會今開會處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案51案，立委王育敏今質詢表示，兒家署立院三讀通過，不過具體的時程何時能上路，相關的署長人選、編制運作為何。

石崇良回應，衛福部已舉行3次會議，針對兒家署成立規模、相關員額都有討論，目前約規畫400人規模。

王育敏說，大家一起幫忙來爭取，大家希望是「大署」以發揮該有的功能，將福利、健康及醫療可以好好的整合，才能有效發揮作用。大家相當重視下一代，兒家署爭取許久，終於可以成為獨立單位，一定要體制健全，充分發揮功能。

石崇良表示，兒家署業務包含早期療育、托育、家庭支持、兒少保護等福利，將所有跟兒少有關的業務整合，業務確實是龐雜，署長人選不容易尋覓，會朝向先從常任文官，具資格的優先尋覓。

針對何時能正式掛牌上路，石崇良說，當然是希望有意義的日子，明年兒童節成立，但時間真的很緊迫，不到半年的時間，會努力朝這個方向前進。

另立委陳菁徽也質詢表示，根據兒童及少年福利機構設置標準，托嬰中心只能設置在1到3樓，不過都會區空間有限，店面有限，是否能放寬相關標準。比如日本可以設置1至5樓，不過消防有更嚴格標準。

石崇良回應，過去考量孩子安全，且在特別情況下有逃生安全性的的規範，因此設置3樓以下，不過有看到其他國家確實有3層樓以上的設置，並配有相關配套，因此會找跨部會及消防、建管等單位大家共同來研修。