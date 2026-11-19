受東北季風及大陸冷氣團影響，合歡山高海拔路段恐出現路面結冰，公路局今天宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺路段今晚6時起實施預警性封閉，車輛只出不進，其中武嶺至松雪樓路段更採雙向封閉；鳶峰停車場下午3時後也禁止車輛進場，提醒遊客留意管制時間，避免上山後受困。

公路局表示，根據中央氣象署最新氣象情資，受東北季風或大陸冷氣團影響，台14甲線高海拔路段有路面結冰機率，為維護用路人安全，今天晚間6時起，針對台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺實施預警性封閉，管制期間車輛只出不進。

其中，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，因道路崎嶇蜿蜒，低溫時容易發生車輛打滑，將採雙向封閉管制，禁止任何車輛通行。鳶峰停車場也配合管制，今天下午3時後只出不進，避免車輛持續上山。

至於明天是否解除管制，公路局預計在上午8時前，視天候及路面狀況決定採取限加掛雪鏈車輛通行，或全面開放通行，實際管制方式仍可能依現場狀況機動調整。

公路局提醒，依115年合歡山雪季公告，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車、超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；一般用路人也應隨車攜帶雪鏈，行經山區務必減速慢行。

另外，台8臨37線中橫便道配合增開晚間5時30分通行班次，但僅限大梨山地區農產運輸貨車，由德基往谷關方向通行。

公路局呼籲，雪季期間山區天候變化快速，道路結冰情形難以預測，非必要不要前往合歡山及中橫沿線，出發前應確認天氣與道路資訊，預先規畫替代行程。最新路況可收聽警廣FM94.5、查詢公路局智慧化省道即時資訊服務網，或下載「幸福公路APP」，也可撥打公路局用路人服務中心0800-231-035查詢。