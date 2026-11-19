氣溫驟降，一口氣降至攝氏20度以下，劇烈溫差恐成為心血管疾病的隱形殺手。國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃世炘提醒，低溫容易造成血管收縮、血壓升高，增加心肌梗塞、中風等疾病發作風險，尤其高齡長者、三高患者、停經後女性等6類高風險族群，更應提高警覺。

黃世炘表示，氣溫突然下降，人體為了減少熱量散失，周邊血管會自然收縮，導致血壓上升，增加心臟負擔。臨床觀察發現，天氣變冷時，血壓控制不佳、胸悶及胸痛的患者確實有增加趨勢，部分患者甚至因症狀加劇而前往急診就醫。

哪些人最容易受到低溫影響？黃世炘指出，包括高齡長者、高血壓患者、糖尿病患者、血脂異常者、停經後女性，以及有吸菸史或其他代謝性疾病者，都是需要特別注意的高風險族群。其中，停經後女性容易被忽略，隨著雌激素保護作用減少，心血管疾病風險逐漸升高，面對劇烈溫差更不能掉以輕心。

黃世炘強調，天冷時最重要的是控制血壓。許多高血壓患者平時服藥穩定，但遇到寒流仍可能出現血壓波動，甚至需要醫師重新評估藥物治療。他建議，慢性病患者應規律服藥，切勿自行停藥或調整劑量，並養成居家量血壓習慣，掌握血壓變化。

至於血壓應該多久量一次？黃世炘說明，初次評估是否罹患高血壓，建議採取早晚量測、每次2遍的方式，記錄血壓變化。對於一般可正常活動、能配合治療的患者，血壓控制目標可朝130／80毫米汞柱以下努力，但仍須依個別健康狀況調整。若長期控制穩定，也可與醫師討論，逐步減少測量頻率，例如每天早上一次，或每周測量兩至三次，避免過度量測造成生活負擔。

除了保暖及規律服藥，日常生活中的溫差變化也是容易忽略的危險因子。黃世炘提醒，從溫暖室內突然走到寒冷戶外，或清晨起床、夜間如廁時，都應避免動作過於急促。尤其長者起床時，最好先坐起、稍作停留，再慢慢站立。如廁後也不要突然起身，以降低姿勢性低血壓、暈厥及跌倒風險。

黃世炘提醒，心血管疾病發作不一定只有典型胸痛，若出現胸悶、胸痛，疼痛延伸至雙臂或下巴，或原本可以輕鬆爬樓梯，突然變得氣喘吁吁、活動能力明顯下降，都可能是心臟發出的警訊。若運動時發生昏厥、嚴重心悸，也應立即就醫評估。如出現持續胸痛、明顯呼吸困難或昏厥，應立即撥打119求救，以免錯失黃金治療時機。