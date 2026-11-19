俗稱瘦瘦針的GLP-1屬於處方藥品，需要經醫師評估才能合法使用，根據食藥署公布資料，今年已接獲63件疑似不良的通報，衛福部長石崇良今天表示，國內瘦瘦針違規樣態以未經醫師處方為最大宗，約占查處案件4成，後續將於藥品不良反應（ADR）通報中增列藥品處方來源，以利掌握狀態，最快明年第一季實施。

立院衛環委員會今討論衛福部主管預算凍結報告案，立委涂權吉質詢表示，根據食藥署11月公布資料，已接獲63件疑似不良通報，有39件用於減重、24件用於糖尿病治療，「其中有多少是由醫師處方使用？多少是民眾自行從其他管道購買使用？」是否有進行了解。

石崇良表示，過去查處違規，GLP-1藥物違規最大宗就是「沒有醫師處方」，占比達40%，第二大違規就是來源不明，目前衛福部正在進行全面性強化使用及販售上的管理。

石崇良說，在不良反應通報系統中，過去認為皆為合法取得藥物，有醫師處方，因此沒有特別詢問非醫師處方或來源不明。

涂權吉表示，我國規範相對其他國家寬鬆，很多人從國外帶進來自用，網路上也有很多境外網站，標榜直送台灣，還可以透過特殊貨運方式保證通關、保證取件。

石崇良說，瘦瘦針近年在網路上確實容易取得，在管理上造成很大挑戰，希望透過藥事法修法，強化網路業者責任和管理規定，目前已經有修法方向。針對不良反應通報系統，新增通報欄位，包含是否有醫師處方、藥物來源等，民眾也可以自述方式提供相關資訊。