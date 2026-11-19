射精，可能會傷身嗎？很多人以為這種說法有中醫的根據。但是真相如何呢？

中醫常說：腎主藏精，這說法確實有古籍根據，但「射精會傷身」、甚至「射精會大量耗損腎精、導致腎虛」的這種說法，講得比較駭人聽聞，卻不是出於中醫典籍，更多是後來民間的引申與傳統觀念。

中華傳播管理學會的「性傳播查假計畫」檢視文獻發現，這些民間熟悉的觀念，並不完全等同於《黃帝內經》的原始論述。

中醫傳統上認為，「精」是人體重要的精微物質與生命基礎，與生殖、生長發育及臟腑功能相關；腎，則被視為封藏精氣的根本。

《黃帝內經·素問·六節藏象論》寫道：「腎者，主蟄，封藏之本，精之處也。」這是「腎藏精」最核心的經典依據。

必須指出的是，中醫的腎，不等於西醫的腎。根據西醫，腎臟與精液沒有直接的生成或是製造關係。

在《黃帝內經》的框架下，射精被理解為「精」由藏而洩的過程。

前面已經提到，《黃帝內經》的「腎者，主蟄，封藏之本，精之處也」，是中醫對「精」最核心的理論基礎，說明腎主封藏，精氣藏於腎。

《黃帝內經·素問·上古天真論》則說：「腎者主水，受五臟六腑之精而藏之……五臟盛，乃能瀉。」這段文字指出，精氣需先由五臟六腑充養、儲藏，才能正常施洩；因此，射精並非單純、無條件的耗損，而是與整體精氣狀態相關的生理活動。

《黃帝內經·素問·生氣通天論》有一句「因而強力，腎氣乃傷」，則常被後世引申為房事過度、恣情妄洩會損傷腎氣。這是「縱慾傷腎」、「腎虧」觀念的重要古代源頭，但是原文並不能解釋成「射精就傷身」的說法。

現代醫學將射精視為由大腦、脊髓、自律神經及生殖道平滑肌共同協調的反射過程，涉及性慾、勃起、精液排出與射精收縮。精液由水、蛋白質、果糖、酵素與精子等組成，身體會持續製造精子與精漿。因此，適度射精不會「耗盡腎精」，也不會因射精本身造成腎虛或元氣枯竭；「一滴精十滴血」式的說法，缺乏現代生理學支持。

中醫古籍確實提到了腎藏精、是封藏之本、房事過度可傷腎氣的大方向；但是推到射精傷元氣，則超出原文的範圍，也與現代醫學不符。

最廣為流傳的具體數字出自《素女經》，並被唐代名醫孫思邈完整收錄於《備急千金要方·房中補益》中。古人將年齡以十年為一階，建議的洩精（射精）間隔如下：

20歲左右，每4日1次，「人年二十者，四日一洩」。30歲左右，每8日1次，「三十者，八日一洩」。40歲左右，每16日1次，「四十者，十六日一洩」。50歲左右，每20或21日1次，「五十者，二十日一洩」。60歲以上，閉精勿洩，體壯者1個月1次，「六十者，閉精勿洩，若體力猶壯者，一月一洩。」

必須注意的是，《素女經》這種論述的時代背景，是漢代以前，當時的營養條件較差、平均壽命較短，所以有「極致保精」的思維。從現代醫學角度來看，《素女經》比較像是中醫養生觀與樸素性經驗的結合，但並非完全科學。

孫思邈也說如果身體好，不必可以忍耐不射精，否則還會生病：「凡人氣力，自有盛而過人者，亦不可抑忍，久而不洩，致生癰疽。」 意思是如果天生精力特別旺盛，強忍不射反而會導致氣血鬱結、生瘡長膿。

總結而言，中醫對射精的說法有古籍脈絡，核心是「腎藏精、封藏有度」。射精本身是正常生理功能，重點在於是否有不適、失控或影響生活，而非單純計較次數。

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