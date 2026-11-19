聽到呼吸道融合病毒（RSV）不少人會認為是「嬰幼兒」專屬的病毒，事實上，RSV曾在2024年，讓「歌神」張學友緊急取消台灣演唱會，且RSV對於高齡長者的威脅不亞於嬰幼兒，也可能會引發肺炎、呼吸衰竭，嚴重還可能因此住進加護病房。雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟表示，RSV初期症狀與一般感冒相似，易被忽略，且長者感染後不一定會發燒，若突然食欲不振、精神變差，應提高警覺。

李垣樟說，RSV主要透過飛沫及接觸傳播，感染後常見流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、發燒及疲倦等症狀。健康成人多半能逐漸康復，但75歲以上長者及患有慢性心肺疾病、糖尿病、慢性肝腎疾病、癌症或免疫功能低下者，感染後較容易發展為嚴重下呼吸道感染，且RSV不僅可能引發肺炎，還可能誘發慢性阻塞性肺炎（COPD）、氣喘及心臟衰竭急性惡化，對原本健康狀況不佳的患者，威脅更大。

他說，曾於臨床收治一名肺炎患者，使用抗生素治療後，病情遲遲未改善，透過支氣管鏡採集呼吸道檢體，經病毒檢測才確認感染RSV。肺炎不一定由細菌引起，病毒同樣可能造成嚴重肺炎，且抗生素無法直接治療RSV感染。

另外，對於長者而言，當感染RSV時，症狀可能不明顯，不一定會有明顯發燒，反而出現食欲下降、精神不佳、意識混亂或活動能力突然變差等非典型症狀，家屬切勿誤以為長輩只是年紀大、體力衰退而已，如果長者已出現呼吸急促、胸悶、明顯虛弱或血氧下降，應儘速就醫；若有嚴重呼吸困難、意識不清或持續低血氧，更應立即送急診。

由於RSV、流感及新冠肺炎症狀相似，因此難以單靠症狀區分。目前一般成人感染RSV，主要採取支持性治療，包括補充水分、緩解症狀及必要時給予氧氣，尚無常規使用的特效抗病毒藥物，因此預防感染格外重要。

依疾管署建議，75歲以上成人，以及60至74歲具有慢性心肺疾病、慢性肝腎疾病等重症危險因子者，或長照機構住民，可與醫師討論自費接種一劑RSV疫苗，降低嚴重下呼吸道感染風險。孕婦也可於懷孕28至36周，經醫師評估接種適用疫苗，透過胎盤將抗體傳給胎兒，保護出生後六個月內的嬰兒。

李垣樟表示，RSV疫苗目前不需像流感疫苗每年接種，經醫師評估，也可與流感、新冠疫苗於不同部位同時接種。平時應勤洗手、在人潮密集場所配戴口罩，若家中有長者、嬰幼兒或免疫力較弱者，家人出現呼吸道症狀時，更應減少近距離接觸，降低病毒傳播及重症風險。