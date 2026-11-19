台中油品事件引發油炸專用油缺貨潮，台南餐飲業也受到衝擊。 台南市議員李宗霖今天指出，在市場或夜市掃街拜票時接獲不少餐飲店家及小吃攤商陳情，反映營業用桶裝沙拉油價格上漲、炸油限額配貨，部分業者甚至因油量不足，被迫縮短每周營業天數。

李宗霖說，台糖、大統益等油脂業者均在台南設廠，台南卻仍出現缺油現象，呼籲中央及市府公開供需資訊、穩定供貨與價格，避免年節前傳統漲價期再加重業者負擔。

李宗霖表示，這波缺油潮影響層面持續擴大，18公升營業用桶裝沙拉油價格飆漲，替代使用的豬油也跟著漲價，連帶推升周邊食材成本。許多仰賴熟客的小吃店不敢輕易調漲售價，只能自行吸收成本，但上游經銷商採取限額配貨，店家每次叫貨都買不到基本用量，部分業者甚至被迫減少每周營業天數，直接衝擊生計。

李宗霖指出，經濟部11月初宣布協調國內大廠增產、建立供需媒合機制，台南市府也表示已與台糖聯手調度貨源，但政策宣布至今已超過兩周，第一線業者仍反映炸油限量購買、價格居高不下，顯示政策執行仍有加強空間。

「歷年來越接近農曆年節，市場用油需求大增，油價本就會波動上漲；今年在缺油陰影下，部分業者已經開始擔憂。」李宗霖表示，若無法短期內解決供需失衡，年底食用油價問題恐將雪上加霜。

為穩住市場民心並守住台南美食招牌，李宗霖呼籲中央與市府應公開即時數據與相關資訊、並穩定鋪貨通路與批發價格，同時針對批發端加強稽查，避免囤油，盡可能穩定市場供需。

台南市經發局表示，經濟部11月16日已協調大統益、長輝及台糖等國內業者維持增產，並密切掌握市場供需變化，同時請進口業者依市場需求擴大進口，增加油品來源，確保春節前市場充分供應。

經發局指出，有購油需求的業者及產業公協會，可透過經濟部馬上辦服務中心免付費專線0800-280-280提出需求；商圈、市場及夜市業者也可透過自治會或組織，每日彙整攤商購油需求，由經濟部更新需求清單，再交由台糖及合作廠商安排配送，加速媒合供應。

經發局表示，市府已會同相關單位前往傳統市場、夜市、食品原料販售業者及一般零售通路，了解食用油供貨與價格變動，並會同消保官實地稽查。目前一般零售通路家用食用油供應尚屬正常，現階段調查資料尚不足以認定業者有囤積或哄抬價格情事。

經發局呼籲，民眾如發現疑似囤積或哄抬價格，可撥打法務部檢舉專線0800-007007，或1999台南市民服務專線反映，市府將依權責查明處理，必要時移請主管機關依法查處。