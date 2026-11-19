一名網友今於Threads發文表示，其視障的母親昨天搭乘伊甸社福基金會復康巴士途中，與駕駛聊到台北市長選舉話題，媽媽表態要投給民進黨籍市長候選人沈伯洋，下車後卻遭駕駛辱罵「不只身障還腦殘」。伊甸基金會對此公開致歉，並對事件展開調查。

該名網友發文自述，媽媽是重度視障，昨天上午搭乘伊甸基金會復康巴士，途中駕駛詢問起台北市長選舉要投給誰？網友的媽媽回答要投給沈伯洋，也談及周日關渡宮台北大洋流的情況，駕駛當下沒再多說什麼，卻在媽媽於市政府門口下車後，辱罵媽媽不只身障還腦殘等難聽字眼。

該名網友說，媽媽當下不敢反駁，擔心駕駛後續有其他行為。網友氣憤又自責地表示「只會欺負人家眼睛看不見」、「我媽媽也是台灣人的一份子，憑什麼這樣欺負她」。

對此，伊甸社福基金會也在該文下方留言致歉，並證實該名駕駛確實是伊甸員工，目前也正在了解事情經過，後續調查結果及相關處置，會再主動與該名網友聯繫說明。伊甸也強調，會加強教育訓練，要求駕駛、夥伴們保持尊重、專業。

（19：20更新）

伊甸基金會今晚在threads發布聲明，指有關復康巴士駕駛之事件，今已查閱當天行車記錄器，乘車期間雙方有談論選舉相關議題，但無異狀；惟下車後所發生的事，因無紀錄，目前無從得知實際發生之情事，後續若有更多資訊，伊甸必定會以最嚴謹的態度進行處理。

伊甸基金會表示，然而，因依伊甸規範，服務期間不得談論政治、多元文化等敏感議題，故以大過懲處該名司機，已將該名駕駛調離職務，直至事件查明。稍早，伊甸也與當事乘客及家屬取得聯繫致意。

伊甸從創會起，即致力於為身心障礙朋友發聲，44年來欣見台灣社會對不同處境、需求的人們，都更有同理心及關懷，因此伊甸絕不能接受任何工作同仁，因立場相左，而對他人產生不當行為。

對於此次事件所造成的社會影響及討論，伊甸感謝各界的關心及監督，伊甸再次強調，絕不容忍任何對於身心障礙者的歧視或不友善言論，也會持續提醒所有同仁，保持專業，尊重多元。