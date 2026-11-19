不少人通勤、工作都習慣戴耳機，但小心聽力提早退化！重症科醫師黃軒提醒，長時間使用耳機，除了音量過大可能造成永久性聽力損傷，即使沒有播放聲音，也可能引發耳道感染或壓迫不適，就連不塞進耳道的骨傳導耳機，也不代表完全安全。

黃軒在臉書發文指出，耳蝸內負責接收聲音的毛細胞一旦受損，便無法再生。根據世界衛生組織（WHO）建議，成年人若暴露在80分貝的聲音環境，每週安全聆聽時間約40小時，但音量提高至90分貝，就只剩4小時。尤其在捷運、健身房等吵雜場所，民眾常不自覺調高耳機音量，增加聽力受損風險。

至於標榜「不塞耳道」的骨傳導耳機，黃軒表示，雖然聲音不經過耳膜，但最終仍會刺激耳蝸毛細胞，因此長時間高音量使用，同樣可能傷害聽力。尤其開放式設計無法有效隔絕環境噪音，使用者反而可能把音量開得更大。

值得注意的是，就算耳機沒播放音樂，長時間配戴也不見得沒事。黃軒指出，入耳式耳機容易讓耳道悶熱、潮濕，增加細菌滋生及感染風險，耳朵長期受到擠壓，也可能出現紅腫、痠痛等不適。

黃軒建議遵守「60－60原則」，將耳機音量控制在最大音量的60%以下，每次使用不超過60分鐘，中間休息10分鐘；在吵雜環境可選擇降噪耳機，避免為了蓋過背景音而提高音量，也應避免戴著耳機睡覺。若出現持續耳鳴、耳悶或聽不清楚等症狀，應及早就醫檢查。

根據2022年發表於《BMJ Global Health》的系統性回顧與統合分析，全球約有6.7億至13.5億名12至34歲年輕人，可能因不安全的聆聽習慣面臨聽力受損風險。黃軒提醒，噪音造成的永久性聽損難以逆轉，應從日常使用習慣開始保護聽力。