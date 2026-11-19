一名19歲女大生長期便秘，竟以為排便跟月經一樣，每個月一次就算正常。直到某次與閨蜜聊天時，因放屁味道太臭引起朋友注意，才在勸說下就醫，沒想到檢查竟確診第二期大腸癌。

營養師許瓊月在節目《健康同學會》分享，這名女大生是獨生女，從小缺乏與手足討論生理狀況的機會，因此一直不覺得自己的排便習慣有問題。某次與朋友聊天時，她突然放了個臭屁，讓閨蜜忍不住驚呼「這也未免太臭了」，她卻反問「屁不就是臭的嗎？我上大號也是1個月1次」，嚇得朋友趕緊催促她就醫，這才發現大腸癌。

大腸直腸外科醫師鍾雲霓也分享，曾有一名旅居國外的男子長年放臭屁，連家人都難以忍受。後來男子因痔瘡問題返台求診，順便向醫師提起異常屁味，檢查才發現靠近肛門處長了腫瘤，切片後確診大腸癌。

鍾雲霓提醒，放屁有臭味不代表罹癌，但若長期散發異常惡臭，尤其出現類似魚腥味、腐肉味等氣味，就應留意腸道健康。不過，屁味也會受到飲食、腸道菌叢等因素影響，無法單憑氣味判斷是否罹癌，若異常持續且找不到原因，最好就醫檢查。

根據國健署最新癌症登記資料，大腸癌位居國人十大癌症發生人數第2名，若在第0至1期發現，5年存活率超過9成，但到了第4期僅剩16%。國健署提醒，大腸癌初期可能沒有明顯症狀，若持續出現便秘、腹瀉、血便或糞便變細等異常，應及早就醫，避免延誤治療。