高鐵為疏運年底大選返鄉投票人潮，首度推出紅眼優惠班次、3站自由座閘門管制等全新措施。考量明年春節假期僅7天，恐出現大量人潮集中搭車出遊狀況，疏運量能面臨挑戰。交通部長陳世凱表示，盼高鐵春節能更精準管制自由座人數，避免尖峰時段過度擁擠。

為因應大量返鄉投票人潮，高鐵宣布27、28日加開22班次列車，其中，包含10班「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間12時30分），提供對號座全面77折優惠，同時也在傍晚5時至晚間8時的超尖峰時段，針對南港、北台、板橋等3站進行閘門管制，對號座及自由座有其專屬閘門，自由座閘門每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘。

陳世凱今與媒體茶敘，談到高鐵疏運新措施表示，過去民眾搭乘高鐵，習慣只要到車站就能搭車、抵達目的地，但近來觀察到民眾對疏運的要求，不僅是到目的地，還希望搭乘過程能更舒適。

陳世凱表示，旅客集中在同一時間搭車，較易出現運量爆量的狀況，因此要求高鐵在尖峰時段先進行人流管控。這次選舉疏運已開始進行，在超尖峰時段採取閘門管制措施，自由座旅客的閘門以開放10分鐘、管制5分鐘的方式，管控進站人流，這是第一步。

陳世凱說，此次選舉疏運將採用連假疏運的模式，以最高運量來疏運。高鐵目前只有34列車，車隊規模相同，但高鐵已設法提高運量，選舉疏運也推出紅眼班車，延長營運時間。

另外，陳世凱也提及，除高鐵外，台鐵也加開不少班次，尤其東部地區因交通替代性較低、對台鐵依賴較高，加班車多優先安排在東線。目前台鐵訂位率約3至4成，仍有不少空位；國道客運訂位率僅約1成多，運能尚稱充足，呼籲民眾可多利用台鐵及國道客運，乘車品質也較舒適。

針對明年春節疏運，陳世凱指出，由於明年春節假期較短，憂心旅客同樣集中在相同時段搭車，因此盼高鐵除了逐步進行人流管控外，「也能進一步管制自由座的人數，讓人流分流更精準」，降低過度擁擠的情形，這是他對高鐵的期許，屆時將視高鐵是否有提出新計畫和改變。