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雙鐵商務艙2成是敬老票 陳世凱：票價若調整朝全票負擔或補貼
台鐵及高鐵商務艙是否取消敬老優惠引發討論，交通部長陳世凱今指出，去年高鐵商務艙敬老票達19％，台鐵騰雲座艙敬老票達近25％，目前相關成本均由各運輸業者自行吸收，也未提出調整討論，未來若需調整可能朝2方向進行，包含由全票旅客負擔或衛福部編列預算補貼，待敬老票搭乘比例超過4至5成，再來討論。
陳世凱表示，敬老票涉及衛福部訂定的「老人福利法」規定，國內公共運輸提供敬老票優惠，但目前相關成本均由各運輸業者自行吸收，政府並未編列補助預算。其中，高鐵商務艙敬老票搭載比例從2023年的15％，增加至去年的19％；台鐵騰雲座艙更從22％升至24.9％。
隨著台灣進入超高齡社會，可能會有愈來愈多長者搭乘，陳世凱說，目前尚無急迫調整必要，未來若敬老票搭載比例增至4或5成，屆時再視社會承受能力及運輸業者營運情況來討論。
不過，陳世凱也指出，未來台灣高齡化人口將逐年成長，若有需要調整，可能會朝2個方向進行，第，由全票旅客承擔較多票價，第二，由衛福部編列公務預算協助運輸業者半價敬老票的補貼。
陳世凱說，除國際航線外，國內公共運輸都有敬老票半價優惠相關服務，但業者不可能虧本經營，未來每次票價調整將由全票承受票價成長。由於敬老票優惠涉及交通運輸及社會福利政策，未來若要調整，應由相關部會共同討論；但他也坦言，由衛福部編列預算補貼的可能性不高。
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