為疏運返鄉投票人潮，高鐵擬在北部3站尖峰時段管制自由座旅客進入閘門。明年春節僅7天，交通部長陳世凱今天說，除人流管制外，盼高鐵對自由座人數做更精準管控。

地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月28日投開票，台灣高鐵17日除了宣布加開22班，還推出10班紅眼班次，提供對號座全面77折優惠，並規劃在27日傍晚5時起至晚間8時南下超尖峰時段，在南港、台北、板橋站管制自由座旅客進入閘門，每開放進站10分鐘，即管制進站5分鐘。

陳世凱與媒體茶敘時表示，過去民眾習慣搭乘高鐵隨到隨坐，但當旅客集中在同一時段，雖仍能順利上車、抵達目的地，但乘車舒適度不佳。

他提到，過去疏運著重讓民眾順利返家或抵達目的地，近年則觀察到，民眾對疏運品質的要求提高，不僅希望能順利到達，也重視搭乘過程的舒適度，因此要求高鐵公司在提供足夠運能之餘，也應兼顧旅客乘車品質。

陳世凱指出，尖峰時段人流管控是第一步，高鐵這次因應選舉疏運，規劃在尖峰時段實施閘門管制，考量2027年春節連假較短，旅客可能更加集中在同一時段，期盼高鐵未來除逐步進行人流管制外，自由座人數或許可以再做更精準管控，避免過度擁擠，「這部分是我對他們的期許，不過說真的，高鐵公司很努力，每次都在想新的方法」。

「因為每一個人的投票權都很重要，每一票都值得珍惜。」陳世凱表示，這次選舉疏運比照連假疏運模式，希望各種運具都提供足夠的運量，目標很簡單，就是希望讓每一個人在投票截止之前，都能回到戶籍地投票。

陳世凱指出，比較擔心的是，若大家都去擠同一種運具，沒有任何一種運具能夠應付，因此交通部一直強調「運具聯防」。

陳世凱表示，為疏運返鄉投票旅客，台鐵此次加開多班列車，尤其東部地區因交通替代性較低，民眾對台鐵依賴程度較高，因此加開班次多安排在東線，希望無論是前往台北投票，或往返花蓮、台東的旅客，都能有更順暢的交通選擇。

陳世凱指出，若民眾高鐵不好訂位，可考慮改搭台鐵或國道客運，目前台鐵訂位率約3至4成，仍有不少空位，國道客運訂位率也僅約1成多，且票價相對便宜、座位寬敞舒適，呼籲民眾多利用台鐵及國道客運。