提到「慢性肺阻塞肺炎（COPD）」，最常被討論的症狀就是「喘」，患者因為容易喘、呼吸費力，導致食欲下降、體重減輕，久而久之成為肌少症患者，走路、站立都是負擔。雙和醫院胸腔內科主治醫師謝尚勳說，肺阻塞患者因呼吸道狹窄，空氣難以順利排出，必須動用更多肌肉協助呼吸，光是維持呼吸就比一般人消耗更多熱量，因此肺阻塞的患者比一般人瘦，應格外注意營養攝取。

一名50多歲男性長期大量吸菸，確診肺阻塞後，曾因急性惡化反覆住院，還一度插管及氣切治療。患者意識雖然清楚，也能自行進食，但體重瘦到僅剩38公斤，身體質量指數（BMI）只有16，因肌肉嚴重流失，即使能自行站立，也無法維持太久，日常移動幾乎都得依靠輪椅。

謝尚勳表示，肺阻塞患者容易因病而導致營養不良，除了疾病本身讓食欲下降，另一項原因是「吃太飽也會喘」。當患者一次吃下大量食物，腹部脹大可能限制橫膈膜活動，使呼吸更加費力。此外，碳水化合物代謝過程產生的二氧化碳相對較多，若攝取過量，也可能增加肺部排氣負擔。

不過，這不代表肺阻塞患者完全不能吃碳水化合物含量高的澱粉。謝尚勳說，飲食仍應以均衡營養為原則，適度攝取主食，減少蛋糕、甜點及含糖飲料等精緻糖類，並採取「少量多餐」，避免一次吃得太飽而加重「喘促」症狀。

為維持肌肉量，患者也應攝取足夠蛋白質，如魚肉、雞肉、牛肉等，盡量選擇脂肪較少的部位，減少香腸、臘肉等加工食品。若體重持續下降、BMI過低，或不知道如何調整飲食，應由醫師評估，必要時轉介營養師，協助補足每日所需熱量及營養。

除了營養攝取，維持肌力也是肺阻塞照護關鍵。謝尚勳表示，部分患者因為一活動就喘，索性減少走動，甚至長時間臥床、久坐，反而加速骨骼肌流失。當肌肉量不足，身體活動能力下降，稍微走動就可能氣喘吁吁，進一步降低活動意願，形成惡性循環。

謝尚勳說，肺阻塞患者不能因為怕喘就完全不動，應依自身體能維持適度運動，不必追求高強度，可從散步、居家走動或原地踏步開始，循序漸進增加活動量。

患者平時也可練習「噘嘴吐氣」，先用鼻子自然吸氣約2秒，再將嘴巴微微噘起，像吹蠟燭般緩慢吐氣約4秒。透過吐氣時產生的適度阻力，幫助維持小呼吸道暢通，減少細支氣管過早塌陷，讓肺部殘留氣體更順利排出，緩解呼吸急促的不適。

若患者肺功能較差、容易喘或痰液較多，也可由醫師評估是否接受肺復原治療，在專業人員指導及監測下，進行呼吸訓練與體能活動，逐步改善運動耐受力及生活品質。