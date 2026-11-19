胰臟癌患者不僅要對抗癌細胞，還可能面臨消化吸收不良的困境，如今連維持營養的重要藥物也供應吃緊。國內胰臟酵素製劑缺藥問題延燒近一年，影響約1.6萬名用藥患者。衛福部食藥署表示，國內兩款胰臟酵素藥品因原料供應問題，目前仍採取控貨措施，其中亞培「卡利消」預計明年第一季正常供應，永信「優妙化」則尚無法確認恢復日期。

胰臟酵素製劑是胰臟癌、慢性胰臟炎及胰臟切除患者的重要治療藥物。胰臟除了分泌胰島素調節血糖，也會製造消化酵素，協助分解食物中的脂肪、蛋白質及醣類。一旦胰臟因腫瘤阻塞、慢性發炎或手術切除而無法正常分泌酵素，患者即使正常進食，也可能無法有效吸收營養。

針對缺藥問題，食藥署說明，亞培「卡利消腸溶微粒膠囊25000」及永信「優妙化腸溶微粒膠囊」，因原料藥供應問題，目前均採控貨供應。其中卡利消預計2027年第一季恢復正常供應，優妙化則尚無明確恢復時程。另外，食藥署已核准其他業者專案輸入，目前持續穩定供貨，盼降低患者斷藥風險。

食藥署指出，為避免患者面臨無藥可用的困境，已於2025年底核准新熠公司專案輸入胰臟酵素製劑，目前供應穩定。醫療院所如有需求，可透過食藥署「西藥醫療器材供應資訊平台」查詢公告，並洽詢供應廠商採購。

胰臟酵素製劑的原料主要來自豬胰臟，且須透過特殊腸溶製劑設計，確保酵素能在腸道發揮作用，全球供應來源有限。食藥署先前也指出，國內雖有成分相近藥品，但酵素含量可能不同，不能直接視為等效替代，應由醫師依患者病情調整。