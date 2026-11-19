健檢報告出現「胰臟囊腫」，是不是罹患有「癌王」之稱的胰臟癌？不少民眾看到檢查結果難免心驚。嘉義50歲陳姓婦人日前接受例行健檢，透過電腦斷層意外發現胰臟有顆近2公分囊腫，全家人頓時陷入恐慌。所幸經嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師鄭翰澤評估，安排內視鏡超音波搭配細針抽吸化驗，約半小時即確認為良性病灶，不必動刀，只需定期追蹤，讓一家人終於放下心中大石。

鄭翰澤指出，隨著健康檢查普及，胰臟囊腫已不算少見，但並非所有囊腫都是癌症。臨床上胰臟囊腫種類繁多，有些是終身相安無事的良性病灶，有些則具有癌變風險，甚至少數發現時已出現惡性變化，因此關鍵在於進一步確認囊腫的型態與性質，而非一發現就急著開刀。

胰臟位於後腹腔深處，傳統腹部超音波容易受到腸胃道氣體及脂肪遮蔽，電腦斷層雖可協助觀察病灶，卻不一定能充分辨識囊腫內部細節。若直接進行手術切除，也可能讓良性患者承受不必要的身體負擔。

為提升診斷精準度，嘉基引進高階「內視鏡超音波」（EUS），將超音波探頭裝設在胃鏡前端，經口進入胃部及十二指腸，利用胃壁與胰臟位置相近的優勢，從近距離進行高解析度掃描，連數公釐的小病灶，以及囊腫內壁是否有微小結節，都能清楚觀察。

此外，這項技術還能搭配「細針抽吸」（EUS-FNA），在超音波精準導引下，以細針穿刺囊腫抽取囊液，進一步分析腫瘤指數及細胞學表現。鄭翰澤形容，影像檢查是觀察囊腫的外觀，細針抽吸則是取得內部證據，兩者相輔相成，有助提高診斷準確度，避免良性病灶接受不必要手術，也能及早發現具有癌變風險的囊腫。

哪些人需要進一步檢查？鄭翰澤建議，健檢發現胰臟囊腫、腫瘤或胰管擴張者，以及有胰臟癌家族病史、長期慢性胰臟炎、突然出現不明原因糖尿病，或合併不明原因黃疸、體重減輕者，都應尋求胃腸肝膽科醫師評估。鄭翰澤提醒，發現胰臟水泡不必過度恐慌，更不能因為沒有症狀就忽略追蹤。透過精準檢查釐清囊腫性質，在避免過度治療與防止延誤治療之間取得平衡，才是守護胰臟健康的重要關鍵。