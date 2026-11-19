淡水馬偕急診專科醫師鄭筆方於去年8月中風導致左側偏癱，經努力復健今年3月神速重返崗位，日前向勞工局提出職災申請墊付醫藥費，卻遭不予認定，心寒的他決定離開急診。藍綠立委皆質詢近年醫師猝死或身體出狀況者多，自己顧不好，如何撐起健康台灣的目標？要求深入分析過勞樣態。衛福部長石崇良表示，3個月內出分析報告。

鄭筆方去年8月24日值班到晚上9點多時，突然發現左側肩膀有點狀酸痛，後來整隻手臂麻掉失去知覺，經電腦斷層確認是出血性中風，導致他左邊癱瘓，經過其如鐵人般的復健生活，於半年後重返工作崗位。

立院衛環委員會今開會處理衛福部預算案，立委陳菁徽表示，鄭筆方申請職災給付醫藥費，根據勞動部頒布的職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引，過勞是必須認定有「工作負荷過重的事實」，因此他被駁回理由是「無急性意外事故、短期長期壓力負荷，非屬職業病，因此所請於急門診及住院所請核退職災自墊費用，本局不予給付」。

陳菁徽說，石崇良第一時間是否主動介入並去了解勞動部對於醫療人員相關規定，另外希轉達重症醫師在工時12小時內超收負荷量患者，願不願意去勞動部討論認定標準。

石崇良回應，他也在急診工作十年，深知急診工作所承受壓力，鄭醫師努力復健回到職場，相當敬佩他，對於他的案件會再跟勞動部做相關了解。

陳菁徽說，鄭筆方寫下「你可以奉獻、可以燃燒，但是如果是你自己留下來撐著，出了事，就請自己負責。」近期也發生醫師在前往醫院搶救病患的路上死亡、報告中暈倒，或其他在工作期間死亡的情況，請衛福部與勞動部將前述案件作為案例進行討論，評估現行勞動法規判定是否符合職災的規範於醫護人員的適用性與改善方向。

立委王正旭也說，從媒體公開報導，2024年1月至今，不到3年，至少有14位醫師發生猝死、中風或是到院前心肺功能停止案例，其中11位已離開，留下的3位身體也受影響，這些醫師約40、50歲，對醫界是嚴重損失。除了媒體報導外，還有很多癌症疾病離世、轉換跑道等都相當多。

王正旭表示，我國推動健康台灣，面對超高齡社會挑戰，一線要照顧民眾健康醫師如果都無法保障自身健康，難以撐起未來照護需求。希望衛福部能彙整近3至5年醫師猝死、中風或是到院前心肺功能停止案例，分析工作科別、年齡，並與醫團代表、全聯會等討論，如何具體降低醫師健康風險、強化醫師健康管理跟促進具體改善措施，希望3個月內能給予進度報告，同時期待對醫師健康風險長期追蹤。

石崇良回應，第一步會將近期案子整理，有關於職災適用部分跟勞動部討論；第二會將研究樣態做相關分析，同時建立醫師長期健康風險追蹤研究，並與勞動部、全聯會、醫學會等討論，三個月將規畫資料提出。

另王正旭詢問，針對醫師或醫事人員類如果出現職災相關案件，勞動部是否會跟衛福部徵詢相關意見。石崇良說，沒有每個案件都會被徵詢意見，會再跟勞動部討論對職災判定的原則。