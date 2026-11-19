交通部觀光署推出平日國旅補助鼓勵民眾平日出遊，遭質疑推動成效不如預期，經費用不完，只能將政策延長至12月底。有業者認為對業績幫助不大，同時也希望周五也納入補助範圍。交通部長陳世凱表示，補助經費用不完，是因預算較晚通過，目前平日住房率已提升13％，確定明年不會繼續補助，但後年可視成效研議是否編列預算。

觀光署平日住宿補助自今年9月1日起至11月30日辦理，或經費用罄提前結束，一般地區第1晚最高折抵800元、連續第2晚最高1200元；離島地區第1晚最高1000元、第2晚最高1500元。但因補助經費尚未用罄，交通部日前宣布政策延長至12月底。

國旅補助經費用不完，部分業者認為對業績沒有實質幫助，第一線員工也抱怨辦理手續繁雜，另也建議周五納入補助範圍，讓國人更好請假，也更能增加住房率。

針對國旅補助議題，陳世凱今與媒體茶敘時表示，原本盼在今年初執行國旅補助，但預算通過時間較晚，9月才在開始執行政策，年度計畫的經費只能集中在9至11月，3個月本來就用不完，因此才延長至12月。

陳世凱進一步指出，國旅補助政策實施後，平日住房率已提升13％，他這段時間也去住一些飯店，並與業者溝通，業者反應都很好，方案實施到這個月中已有90萬間房使用。

對於業者盼納入周五使用，陳世凱說，此次國旅補助主要目的是希望分流，今年國旅很旺，假日都是滿房，如果補貼到周五、周六、周日會更擁擠，目前還是以平日為主。

另外，對於第一線人員抱怨程序繁瑣，他表示，過去幾次國旅補助行政程序一次比一次簡化，或許未來能透過科技讓行政流程更加簡便。

至於明年是否持續實施國旅補助？陳世凱表示，明年預算確定沒有編列，如果今年執行效益好，可以考慮後年持續實施。

陳世凱說，國旅持續穩健成長，帶來的觀光產值會比國際旅客高，而國際旅客方面則有2大目標，包含多元市場及每年10萬人次以上成長。

陳世凱表示，目前4大來台旅客市場為日本、港澳、韓國及美國，歐洲每年也有雙位數成長，代表有達到多元市場目標；疫情後來台國際客每年有數十萬人次增加，今年雖受中東戰爭及油價上漲影響，仍有十幾萬人次成長。