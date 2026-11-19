國人前往中國大陸旅遊人數逐年攀升，但近期國人赴陸失聯、留置盤查或疑遭限制人身自由情況也更加嚴重。交通部長陳世凱表示，台灣釋出的橄欖枝一直都比較大，盼兩岸盡快透過小兩會溝通，保障旅客的安全及權益，同時為掌握國人前往大陸旅遊的安全狀況，鼓勵國人填寫「赴陸港澳登錄」系統。

另外，陳世凱也說，「中國大陸經濟差」為兩岸直航人數下降的主因，台商撤離，兩岸商務往來相較過去也下降不少，兩岸航線航點一直都很充足。

根據統計，國人每年前往大陸港澳人數逐年攀升，2024年赴陸國人有277萬284人、香港120萬3821人、澳門48萬7441人；2025年中國大陸323萬7511人、香港162萬6176人、澳門56萬7529人；今年1至9月中國大陸279萬8649人、香港128萬9369人、澳門50萬4037人。

陳世凱今與媒體茶敘，談到兩岸觀光問題，他表示，去年欲透過小兩會溝通尚未有回應，對於兩岸觀光樂觀其成，但強調一定要透過小兩會來交談，有好多細節需要討論，才能保障觀光產業及保障來台旅遊的陸客，若能透過小兩會討論就會有相關進展。

陳世凱坦言，對岸針對觀光有限制，跟台灣不同。台灣民眾想去哪裡就去哪裡，盡管政府會給警示，但不會管控，可是大陸情況不同，目前只有長住在國外的大陸籍者可申請來台旅遊，以及上海、福建民眾可前往金門、馬祖旅遊，不能前往本島，若兩岸觀光要正常就需透過小兩會討論。

陳世凱說，若小兩會能順利進行，屆時會討論的主題包含互相往來的食宿遊購行、安全、保險、接待等內容，畢竟兩岸已經有很長時間沒有溝通，盼有良好的對談，而小兩會主要是由兩邊業者組成，業者對業者可以談到更好的內容，對觀光客有更大的益處。

先前有業者認為台灣應先釋出善意，陳世凱說，台灣遞出的橄欖枝一直都比對岸大，台灣每年都有數百萬人前往旅遊，沒有限制，但中國對台灣限制很大，對岸針對兩岸觀光到底是用政治作為前提，還是考量國人旅遊安全品質作為前提？認為觀光沒有政治前提會較好。

此外，近期又傳出國人赴陸有失聯、留置盤查或疑遭限制人身自由情況。根據陸委會最新統計，今年1月至11月13日止，國人通報失聯183人、遭留置盤查43人、遭陸方關押253人，總計479人，2024年全年總計55人，至2025年增至221人，增幅為4倍，今年截至10月底累計達194人，較2024年同期相比，增幅達4.77倍。

陳世凱說，交通部主要重視國人赴陸的安全，近期又傳出國人赴陸被滯留的情況，因此已與旅行社溝通，若協助旅客前往大陸旅遊，要做赴陸登錄，若有狀況政府可掌握，要提供協助也容易。

而禁團令實施至今，旅行社仍以交流團、學術團名義賣團，禁團令名存實亡，是否有存在的必要，陳世凱表示，這涉及國安問題。

另外傳兩岸航班減少，搭乘小三通人數反增，陳世凱說，兩岸航班航線依然充足，沒有減少，主要是中國大陸經濟不好，導致兩岸直航人數再下降，加上台商離開中國，兩岸商務往來比過去也下降不少；而台灣飛往金門的機票以及金門小三通機票便宜，相加起來比直航機票恐有1萬元差距，因此許多人寧願選擇小三通。

至於明年春節是否還有兩岸直航包機？陳世凱表示，春節兩岸包機的機制一直都在，但這兩年都沒有人來申請。