今天是聯合國的「世界廁所日」，民進黨立委陳培瑜、張雅琳上午與台灣運動好事協會創辦人劉柏君、台灣女足球員工會秘書長焦佳弘、女子足球員高瑜共同舉行記者會，公布針對基層國高中女足、女壘運動員所做的「戶外球場廁所與更衣環境大體檢」調查報告。

調查指出，有過半數的球員在戶外球場只能使用流動廁所，但因味道太臭、地面髒汙，讓球員選擇憋尿，甚至因此引發尿道炎；另有廁所動線設計缺乏性別意識，直接面對男生小便斗；更有近8成選手曾面臨賽後無處更衣的狀況。民進黨立委陳培瑜表示，戶外廁所設施問題，第一線球員已提出需求，運動部若補助賽事人力、獎金，但設施設備、場地卻如此不堪，要如何推動更多全民運動賽事。未來會持續與相關部會對話、監督相關進度。

台灣運動好事協會創辦人劉柏君表示，乾淨、安全的如廁與更衣空間不是奢求，是運動員最基本的生理需求與運動平權，基層女足、女壘選手正值發育期，因球場缺乏乾淨廁所而不敢喝水、長期憋尿，不只影響運動表現，更傷害青少年健康，希望政府能看到基層運動員的需求。