身分證上的年齡只是數字，同齡者身體狀況卻可能天差地別，台大公衛最新研究追蹤近7萬名國人長達4.9年發現，從腰圍、炸物、香氛到獨居，都可能悄悄撥快人體生理年齡時鐘。

國立台灣大學公共衛生學院教授林菀俞今天發表這項研究成果，她運用台灣人體生物資料，分析6萬9462名參與者平均4.9年間的生理年齡，跨足20歲至90歲的廣闊年齡層，其中男性2萬5375人、女性4萬4087人。

林菀俞簡報說明，追蹤期間男性的生理年齡平均增加4.75歲，女性平均增加4.61歲，雖然大多數人的生理年齡隨時間增加，但仍有約7%參與者在追蹤期間的生理年齡不增反減。

為了解生活習慣與生理老化加速的關聯，研究團隊將「生理老化加速」，定義為追蹤期間生理年齡增加的幅度超過實際經過的年數，並以此為指標進行男女分層分析。

林菀俞解釋，研究中的「表現型年齡」（PhenotypicAge）是一種生理年齡指標，結合實際年齡與6項血液生物標記，綜合反映免疫、代謝、肝臟及腎臟等系統的生理狀態。

在所有變數中，林菀俞指出，與生理年齡變化關聯最深的是BMI，其次則是體脂肪率與腰圍；進一步分析發現，追蹤期間BMI每增加1 kg/m²，男性與女性生理老化加速的「勝算」分別增加了13%與14%。勝算即發生與未發生的機率之比。

林菀俞表示，飲食習慣與環境暴露也與生理老化有關。與從不選擇用油烹調肉類或魚類者相比，「總是用油烹煮」的男女，生理老化加速勝算分別增加約29%與23%；若愛吃油豆腐、臭豆腐或炸豆皮等「油炸豆製品」，男性與女性加速老化的勝算更大增約37%與27%。

此外，若毫無節制吃肉、從不刻意少吃幾口，男女生理老化加速勝算皆增加約10%；與總是每天至少吃兩種蔬菜者相比，從不如此（一天只吃一種或甚至不吃）的人，男性與女性加速老化勝算分別提高約32%與20%。

研究顯示，只要過去一年內曾接觸燒香、蚊香或香精、香氛產品至少5分鐘，男性與女性生理老化加速的勝算就分別增加約19%與15%；社交生活也攸關老化速率，且存在鮮明的性別差異，獨居男性的生理老化加速勝算增加了約17%，但在女性身上則未觀察到這項顯著關聯。

調查同時發現，沒有喝茶習慣的男女，老化加速勝算分別增加約7%與5%。若原本維持規律運動，追蹤期間卻中斷停擺，這群人的生理年齡增幅也會明顯放大。

林菀俞提醒，這項研究屬於觀察性研究，呈現的是統計上的顯著關聯，尚未能直接斷定因果關係。不過，研究也為現代人指路，身分證上的出生年份無法逆轉，但透過減輕體脂、多吃蔬菜少碰油炸、維持運動等方式，就有機會掌握生理時鐘主導權。