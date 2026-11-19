台南一名80多歲老翁因攝護腺肥大，深夜突然尿不出來，緊急就醫後因須放置導尿管，被迫中斷最愛的游泳。老翁轉至成大醫院檢查發現，其攝護腺體積已達160毫升，經醫師評估下，老翁接受鈥雷射剜除術，術後順利拔除導尿管，1個月後尿流速恢復正常，老翁總算重返他最愛的泳池。

成大醫院泌尿部醫師戴大堯表示，攝護腺位於膀胱下方並包圍尿道，隨年齡增長可能出現良性增生，壓迫尿道造成排尿困難，常見症狀包括尿流變細、解尿費力、頻尿及夜尿等，若藥物治療效果有限，甚至反覆尿滯留、感染或影響腎功能，就應進一步評估手術。

他提到，鈥雷射攝護腺剜除術（HoLEP）是利用鈥雷射經尿道內視鏡進入攝護腺，沿著增生腺體與外圍組織的界面剝離，再將組織取出，達到解除尿道阻塞的目的，相較於傳統雙極電刀經尿道攝護腺切除術逐片切除組織，HoLEP可處理不同體積攝護腺，尤其適合部分體積較大的患者，且不需在腹部另開傷口。

戴大堯指出，美國泌尿科醫學會2026年版指引及歐洲泌尿科醫學會指引，均將HoLEP列為良性攝護腺阻塞的手術選項，不過是否適合手術，仍須考量攝護腺大小、膀胱功能、身體狀況及醫師手術經驗，並非所有排尿症狀都能單靠手術改善。

他表示，患者術後初期通常仍須暫時留置導尿管，常見住院時間約3至5天，起初可能出現輕微血尿、排尿灼熱、頻尿或暫時性漏尿，多會隨恢復逐步改善，另外，標準HoLEP術後可能出現逆行性射精或精液量減少，若有生育需求或重視射精功能，應於術前與醫師充分討論。

戴大堯提醒，攝護腺肥大若已影響日常生活，應及早就醫評估，透過檢查釐清症狀原因，選擇合適治療，改善排尿困擾與生活品質。