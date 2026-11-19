吃泡菜幫助身體排出微塑膠！韓國食品科學研究指出，傳統泡菜會分離出的一種天然益生菌，除了展現出高度結合微粒的能力，還會讓動物糞便中的塑膠排出量倍增。專家指出，這項發現為環境微粒汙染提供了潛在的生物防治方向，不過實際臨床效果仍需進一步證實。

益生菌能吸塑膠

《ScienceAlert》報導，韓國世界泡菜研究所的科學家在發酵泡菜中，找到一種名為「明串珠菌」的益生菌，其不僅能把糖分變成乳酸，還會分泌一種黏性的特殊物質，把微小的塑膠顆粒牢牢「黏」在一起。在模擬人類腸道環境的測試中，這種益生菌成功抓住了將近六成的奈米塑膠微粒。

儘管這項發現展現了天然菌種清除體內垃圾的潛力，但研究人員也強調，大家平時在超市買到的泡菜，發酵條件和菌種濃度都不太一樣，不能直接把吃泡菜當成萬靈丹。因此，科學家接下來還需要進行正式的人體臨床試驗，才能確認這套機制在真實的人類腸胃裡是否同樣有效。

動物實驗成效顯著

《科學日報》報導，為了檢驗這種益生菌在活體內的真實表現，研究團隊在小鼠身上進行測試，結果發現，有攝取這種泡菜益生菌的小鼠，牠們糞便中排出的塑膠微粒比一般小鼠多出一倍以上。科學家解釋，這代表益生菌成功在腸道裡攔截了塑膠微粒，防止它們穿透腸壁跑進血液裡，同時還能幫忙維持腸道健康。

雖然微塑膠早已無所不在並讓人防不勝防，但從日常發酵食物中尋找天然的清道夫，已成為全球科學界的新方向。未來若能將這類益生菌開發成專門的保健食品，或許就能為現代人提供一個既安全又方便的身體防護罩。

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