骨折開刀後，骨釘一定要取出嗎？許多患者擔心骨頭癒合後，還要再開一次刀取出骨釘，東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元說，其實多數情況骨釘可以留在體內，除非有感染、疼痛、鬆脫，或青少年影響發育等問題，就可以跟醫師討論是否取出。

張耀元說，臨床上骨折手術患者最常問的問題之一，就是「我這個骨釘之後要再拿掉嗎？」擔心又要再開一次刀。其實，骨折手術使用骨板、骨釘固定的目的，是讓斷裂的骨頭在穩定的環境下癒合。等骨頭長好之後，並不是每個人都一定要取出。

張耀元指出，現在常用的金屬植入物，生物相容性都蠻好的，如果沒有感染、疼痛或其他問題，很多情況下可以長期留在體內，不需要為了拿出來特別再接受一次手術。

不過，還是有些情況需要拿出骨釘。張耀元表示，若骨釘、骨板位在鎖骨、腳踝、膝蓋這類皮下組織較薄的地方，有時比較容易摸到，或在穿鞋、背包、運動或跪著、蹲著的時候，因為局部摩擦產生疼痛，也有人會覺得骨釘突出、壓迫到周圍軟組織，影響活動。因此若骨折已經完全癒合，但植入物造成不適，可以跟醫師討論取出。

若植入物有感染風險，也必須取出。張耀元說，植入物本身不會自己產生細菌，但若手術傷口感染，細菌可能附著在植入物表面，形成生物膜，感染部分就較難處理。如果傷口長期因為植入物產生紅腫、滲液、反覆發炎，骨頭癒合後可能就要移除植入物。

張耀元表示，少數情況下若骨頭癒合不良、承受的負荷過大，可能出現骨釘鬆脫、骨板斷裂或位置改變，影響關節活動、刺激肌腱神經，或本身已經失去原本固定功能，就需要評估是否重做固定、調整或取出。還有，兒童、青少年仍在成長，有些跨越生長板或可能影響骨骼發育的植入物，未來可能會安排移除。

張耀元說，取出骨板、骨釘本身也是一場手術，會有麻醉、出血、感染、神經受傷等風險。而且骨釘拔除後，原本螺絲的位置會暫時留下孔洞，骨頭需要時間重新填補；少數患者在這段時間如果太快恢復高強度活動，也可能增加再次骨折的風險。醫師通常會先透過影像確認骨折是否已經穩定癒合，再決定適不適合安排移除，以及術後多久可以恢復運動或工作。