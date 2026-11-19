台中市食安處查獲3件水產品不合格，包括豐原的攤商販售的「生鮮冷凍白蝦仁」檢出違法使用磷酸鹽添加物、西屯店家販售「凍三去黃花魚」檢出動物用藥，以及東區的業者販售的「東港旗魚腹肉」重金屬鎘超標等，違規產品都責令業者立即下架回收、停止販售，並依法裁罰或移請源頭衛生局查處。

食安處說明，這次「水產加工食品製造業稽查專案」實地查核9家水產加工食品製造業者，現場衛生及管理項目均符合規定，同步抽驗16件水產原料及產品，查獲豐原的攤商販售「生鮮冷凍白蝦仁」檢出食品添加物磷酸鹽 7g/kg（生鮮水產品依法不得添加），違反食安法，裁處3萬元罰鍰。

食安處也抽檢731件市售水產品、加工製品，查出2件不合格，分別為西屯區的業者販售「凍三去黃花魚」，檢出動物用藥還原型結晶紫 0.0011 ppm（法規標準為不得檢出），依違反食安法，裁處輸入商行12萬元；東區業者販售的「東港旗魚腹肉」檢出重金屬鎘 0.06 mg/kg（法規標準為 0.05 mg/kg），移請源頭所轄屏東縣政府衛生局依法處辦。

食藥署說明，磷酸鹽長期過量攝取可能增加腎臟與心血管負擔；長時間接觸含低劑量鎘的食物會使鎘在體內累積，主要影響腎臟並可能導致腎臟疾病。

食藥署表示，還原型結晶紫為合成染料，進入生物體後的主要代謝產物，對人體具有潛在致癌與基因突變風險，我國法規明定為食用水產品「不得檢出」的禁用動物用藥。

食安處提醒，磷酸鹽具有保水及改善質地等功能，但生鮮水產品未准許添加，不能因產品經去殼、分切或冷凍處理即認定可以使用。食安處將持續落實不定期查核與抽驗，追查不合格產品來源及流向。相關查驗資訊已公開於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」，歡迎市民上網查詢。

台中市食安處抽驗稽查水產品。圖／台中市食安處提供