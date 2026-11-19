時序進入小雪，金門天氣也轉涼！受到東北季風及大陸冷氣團影響，近期雲量增多，氣溫明顯下降，明、後兩天仍偏涼，預計周日冷空氣減弱，氣溫才會逐漸回升，天氣轉為晴朗穩定。不過，好天氣恐怕不會維持太久，下周一晚間起水氣增加，周二鋒面通過，將再度轉為陰雨天氣，氣溫也會隨之下降，提醒民眾留意天氣變化。

根據金門氣象站未來一週預報，今天受到東北季風影響，天氣陰轉多雲，風力增強；明、後兩天持續受到東北季風或大陸冷氣團影響，天氣由陰轉為晴時多雲，氣溫仍偏低，早晚外出應注意保暖。

周日東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，天氣轉佳，呈現晴時多雲，是週末安排戶外活動的較佳時段，不過風勢仍偏強，沿海活動應留意陣風。下周一白天維持晴時多雲，晚間起天氣轉雨，風力則逐漸減弱。

值得注意的是，24日（二）鋒面通過，加上東北季風再度增強，金門將轉為陰雨天氣，風力也會再次增強，天氣明顯轉趨濕涼；25日（三）東北季風持續影響，天氣轉為晴時多雲，水氣逐漸減少。

除了氣溫及降雨變化，空氣品質也值得留意，目前金門空氣品質為「橘色提醒」等級，對敏感族群可能造成健康影響，老人、兒童及呼吸道疾病患者應減少戶外活動，必要時做好防護。

金門氣象站提醒，近期冷空氣及鋒面接連影響，氣溫起伏較大，沿海容易出現強陣風，民眾行車應注意安全，外出也應適時增添衣物；下週一晚間起降雨機率提高，外出最好隨身攜帶雨具，並持續關注中央氣象署最新天氣資訊。