「現在醫師可能只會用達文西手術，但偏鄉不可能有達文西。」林口長庚醫院院長陳建宗指出，部分國家偏鄉居民就醫，得跋山涉水3小時才能抵達醫院，傷患恐在途中喪命。長庚今起舉辦3天國際手術訓練，找回30年前傳統開腹、縫線止血等技術，協助來自8國、15位年輕外科醫師提升緊急救命能力。

醫療科技日新月異，達文西機械手臂手術幾乎已成醫院基本配備，但遇到天災、戰爭或偏鄉醫療資源匱乏時，沒有先進設備，醫師如何救人？林口長庚醫院於今起舉辦為期3天的「手術韌性發展計畫：偏遠與嚴苛環境手術訓練課程」，針對常見的急重症與緊急外傷情境，規畫基礎緊急救治及外科手術訓練，協助外國偏鄉與嚴苛環境的年輕外科醫師增加手術處置技術，提升當地的醫療救治成功率。

陳建宗表示，台灣醫療設備先進，醫師習慣使用達文西手術、電燒等器械，但在東南亞偏鄉、離島或極端環境，根本不可能提供這些設備。他曾赴東馬考察，發現當地居民前往城市就醫，可能得花3小時，若發生嚴重出血、骨折或孕婦緊急生產，恐怕來不及送醫。

陳建宗說，過去外科醫師必須熟練傳統開腹手術，沒有電燒設備，是以器械夾住出血點，再用縫線綁紮止血。隨著科技進步，這些基本技巧逐漸被忽略，但當醫療資源中斷，反而成為救命關鍵。

陳建宗說，他曾赴蒙古國義診，當地即使是首都醫院，也缺乏先進的骨骼重建器械，他只能使用傳統工具，鐵錘、剪刀用手工的方式雕塑植入的骨骼，處理患者下顎骨缺損。這讓他深刻體會，許多國家連最基本的醫療設備都不足，更需要醫師具備不依賴高科技器械的手術能力。

長庚此次邀請來自馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨、尼泊爾、約旦、聖露西亞及聖克里斯多福及尼維斯等8國、15名年輕外科醫師參訓，交通、食宿及訓練費用全由長庚負擔，並與新加坡新保醫療集團10名專家合作，課程涵蓋11個專科。

訓練包括外傷止血、骨折固定、緊急婦產科處置、兒科急救等，透過活體動物、擬真教具及大體老師實作，模擬缺乏醫療後援的情境。陳建宗表示，盼學員返國後也能培訓當地醫師，擴大醫療人才培育效益。

長庚為提升外科醫師的能力，設置「手術技能暨研發中心」多年。根據統計，2015至2025年間，已吸引來自94國、共2978名國際醫事人員赴台受訓，來源以馬來西亞、菲律賓、印度、泰國及美國居前五名，熱門領域包括整形重建外科、婦產科、眼科、骨科、放射科及肝臟移植。

陳建宗表示，這次訓練雖以國際偏鄉醫療為主，但也呼應台灣推動的醫療韌性政策。未來若發生重大天災、醫院斷電或先進設備無法使用，醫師仍須懂得利用傳統器械急救，享受先進醫療的同時，也應重新思考最基本的救命技術。

衛生福利部醫事司簡任技正呂念慈表示，衛福部持續推動醫療人才培育及災難醫療量能整備，期盼透過臨床實務訓練及國際交流合作，提升醫療人員在資源受限及極端環境下的應變與跨專科協作能力。

財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬表示，台灣在國際醫療援外與人道關懷上扮演不可或缺角色。本次課程不僅展現台灣堅實的外交情誼，更透過醫療技術的實質輸出與培育，提升邦交國與夥伴國家的醫療韌性，讓台灣的醫療軟實力在國際舞台發揮關鍵影響力。

林口長庚醫院於今起舉辦為期3天的「手術韌性發展計畫：偏遠與嚴苛環境手術訓練課程」，協助來自8國、15位年輕外科醫師提升緊急救命能力。記者陳雨鑫／攝影