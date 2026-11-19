胰臟癌被稱為「癌王」，不僅因為早期難以察覺、死亡率高，患者即使接受治療，也可能因消化功能受損，陷入吃得下卻無法吸收營養的困境。研究顯示，約72%晚期胰臟癌患者有胰臟外分泌功能不全問題，必須仰賴胰臟酵素補充營養。但國內胰臟酵素製劑自去年底起供應吃緊，至今已近一年，估計約1.6萬名用藥患者受影響，引發關注。

根據衛福部最新公布的2025年國人死因統計，胰臟癌高居十大癌症死因第七位，且近十年死亡人數呈上升趨勢。台灣胰臟癌五年存活率約12.2%，遠低於整體癌症平均的57.5%，凸顯早期診斷與治療的重要性。

台大名譽教授、高雄義大醫院副院長林肇堂表示，胰臟癌難以早期發現，主要因為初期症狀不明顯，加上胰臟位於腹腔深處，一般腹部超音波容易受到腸胃氣體干擾，難以清楚觀察。目前也缺乏適合全民篩檢的工具，即使是腫瘤標記CA19-9，也無法單獨作為診斷依據。

胰臟癌患者面臨的威脅不只有腫瘤本身。林肇堂指出，胰臟除了分泌胰島素，也負責製造分解脂肪、蛋白質等營養素的消化酵素。一旦腫瘤阻塞胰管，或因慢性發炎、手術切除造成胰臟功能受損，便可能出現「胰臟外分泌功能不全」，導致腹瀉、脂肪便、體重下降，甚至營養不良。

國際統合分析發現，約72%晚期胰臟癌患者有這類營養吸收問題。研究也觀察到，接受胰臟酵素替代療法的患者，存活期平均增加約3.8個月，但這屬於研究中的關聯結果，不能直接認定酵素具有延長壽命的因果效果。林肇堂強調，胰臟酵素並非抗癌藥物，無法取代手術或化療，但能協助患者消化食物、改善營養吸收，維持治療期間的體力與生活品質。

國內胰臟酵素製劑自2025年底起受到國際原料供應影響，持續面臨缺藥問題。健保署統計，國內單一主要胰臟酵素製劑使用者約1.6萬人，部分患者必須長期隨餐服藥，一旦供應中斷，恐使腹瀉、脂肪便等症狀再度惡化。

林肇堂指出，長期缺乏消化酵素，不僅影響脂肪及蛋白質吸收，也可能造成維生素A、D、E、K不足，增加骨質疏鬆、肌少症等風險。目前政府已透過藥品調度、專案輸入等方式緩解供應問題，但仍有缺口。

林肇堂提醒，若出現不明原因體重下降、食欲不振、持續背痛、黃疸等症狀，應提高警覺。尤其有胰臟癌家族史、慢性胰臟炎，或中老年人突然出現糖尿病、脂肪便等情形，更應及早就醫評估。另外，胰臟癌治療除了關注腫瘤是否縮小，更要重視患者能否正常進食、消化與吸收營養。