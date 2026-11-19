衛福部健保署去年討論醫師加班費所得稅免稅措施，原承諾今年5月上路適用，但衛福部長石崇良今於立院接受質詢時，承認「跳票了」。他表示，涉及跨部會溝通及不同醫療體系結構差異，「 難度相當高」、「問題遠超過我當時想像的複雜度」，現在「不敢隨便承諾」，但目標明年報稅可以適用。

立法院社福及衛環委員會上午審查衛福部主管預算凍結報告案，國民黨立法委員廖偉翔問追醫師加班費免稅議題，石崇良承認「跳票」。

石崇良表示，醫師免稅相關規範涉及與財政部溝通，公私立醫院醫院體系、退輔會、軍方及教育部等相關體系在結構上有很大差異，很多細節上處理相當困難，要做成一致性規範，確實花了不少力氣。

廖偉翔再追問，10月底開過協調會，目前了解跟財政部已有共識，剩下細節再討論。他追問石崇良，可不可以再給予承諾，何時能上路，明年5月報稅既能不能適用？

石崇良回應，這件事遠超他當初想像中複雜，現在不敢隨意給承諾，但一定會往前努力，當然希望明年5月報稅適用，這樣對整體留在急重症科別人力會有幫助。