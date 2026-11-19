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大選投票離島班機再增開20架逾2千座位 明天上午9時訂票
為因應九合一大選民眾返鄉投票往返需求，交通部民航局先前已協調航空公司，依需求安排航班及規畫加班機，總計提供6.9萬座位，經盤點後再增開班機（含放大機型）共計20架次、提供2444座位數，明天上午9時起開放訂位。
民航局提醒，選舉期間離島航線部分尖峰日期及時段的機位需求較高，民眾如未能訂得首選航班，可考量其他日期或離峰時段航班，以增加訂位機會。民航局將持續掌握各航線訂位情形，並視旅運需求協調航空公司適時調整運能，以因應選舉期間民眾往返需求。
海運部分，基隆往返馬祖由「新臺馬輪」及「臺馬之星」提供服務，於11月27日及29日安排雙船航行；高雄往返馬公則由「澎湖輪」提供服務，於11月27日上午9時及晚上11時30分由高雄前往馬公，目前均尚有艙位可供訂位。
此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日建議提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
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