現行大型柴油車汰換減徵優惠至今年底截止，行政院會今天通過相關修法，延長大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅實施期間4年，至2030年底，並自明年1月1日起擴大適用範圍納入報廢出廠10年以上大型柴油車。

財政部說明，為防制老舊大型柴油車汙染，改善空氣品質，自2017年8月18日起至2026年12月31日止，報廢一期至三期大型柴油車，並購買上開車輛新車且完成新領牌照登記者，減徵退還新車貨物稅每輛最高40萬元；截至今年10月底止，適用減徵退稅車輛約6萬輛，減徵稅額約163億元，有效去化老舊大型柴油車，減少移動汙染源。

財政部指出，考量環境部評估大型柴油車出廠滿10年後，汙染排放及對空氣品質負擔已顯著增加，且截至114年底，車齡10年以上者仍有12萬1417輛，占大型柴油車比率高達52.8％，顯示高汙染潛勢車輛仍具相當規模。

為加速汰換高汙染的老舊大型柴油車，改善空氣品質，實現2050淨零排放，財政部擬具「貨物稅條例」第12條之6修正草案，延長一期至三期大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車等大型柴油車減徵優惠，至2030年12月31日，並自明年1月1日起擴大適用範圍納入報廢出廠10年以上大型柴油車。

財政部表示，修正草案將會同環境部積極與立法院朝野各黨團溝通並爭取支持，盼本年底前完成修法，無縫接軌。