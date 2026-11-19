媽媽氣候行動聯盟及氣候對策協會今年發起「為氣候而選」倡議，並對全台縣市首長候選人發出「淨零氣候政見的七項訴求」簽署邀請。今天在台大校友會館舉行「講不聽欸，氣候政見會有票！」記者會，公布已回應之候選人，以及迄今未回覆之25組候選人名單，環團呼籲未回應氣候政策的首長候選人，回應選民對環境議題的關注。

地方大選已進入倒數，媽媽氣候行動聯盟、氣候對策協會、綠色和平今天共同舉辦記者會，公開「為氣候而選」倡議的候選人回應情形，關於淨零氣候政見的七項訴求，目前已收到23個縣市首長競選辦公室正式提出回覆，但仍有23個主要政黨候選人未回應，六都有李四川、張善政、江啟臣、陳亭妃等四位候選人尚未回應，呼籲候選人端出具體的氣候調適政策。