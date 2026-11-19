因應28日投票日的返鄉人潮，交通部民用航空局今天表示，航空往返離島再增開加班機（含放大機型）共20架次，20日上午9時起統一開放民眾訂位。

2026年九合一選舉於11月28日登場，涵蓋22縣市首長與地方民代等多項公職。

民航局今天發布新聞稿表示，因應旅客返鄉投票需求，日前已協調航空公司盤點運能，並依需求安排航班及規劃加班機，總計提供6.9萬座位數。

由於旅客需求仍大，民航局表示，再次協調航空公司在運能許可下，增開加班機（含放大機型）共計20架次、提供2444座位數，並將於20日上午9時起統一開放訂位，請有搭機需求的民眾多加利用。

民航局提醒，選舉期間離島航線部分尖峰日期及時段的機位需求較高，民眾如未能訂得首選航班，可考量其他日期或離峰時段航班，以增加訂位機會。

民航局表示，將持續掌握各航線訂位情形，並視旅運需求協調航空公司適時調整運能，以因應選舉期間民眾往返需求。

此外，民航局指出，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。