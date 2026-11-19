文化部與國家科學及技術委員會共推「文化，在我們回家的路上」，將在南部科學園區管理局行政大樓暨廣場登場，打造一場兼具藝術、科技與生活的跨文化活動。

文化部今天發布新聞稿表示，由文化部與國科會共同推動的「文化，在我們回家的路上」，繼新竹科學園區場次後，這週末將前進南部科學園區，以「生命與命運」為主題，將傳統戲曲、當代馬戲、流行音樂、沉浸式VR、台灣電影及創意書市帶進南科。

文化部表示，這次將推出國光劇團經典作品「天地一秀才—閻羅夢」，是京崑戲曲結合文學與現代劇場思維的重要代表作。戶外藝術現場則由馬戲、音樂與親子展演接力展開，包括馬戲之門、米特動物樂園及FOCASA馬戲團將帶來適合闔家觀賞的戲劇表演及音樂體驗。

音樂演出邀請深耕台灣土地與母語創作的謝銘祐與麵包車樂團及滅火器樂團接續登台。呼應科學園區的科技特色，由HTC VIVERSE團隊打造的多人走動式VR作品「海之召喚－海洋生靈祈願旅程」，參與者將在AI機器人助手引導下與白海豚、巨型藍鯨相遇，讓科技也可傳遞情感、理解土地與探索文化。

除了舞台與科技展演，本次活動也由高雄獨立書店「三餘書店」策劃「在南科，遇見一本改變命運的書」創意書市，串連超過50攤獨立書店、台南市立圖書館行動圖書館等單位，將閱讀、設計、生活美學與地方文化帶入科學園區，呈現閱讀文化與地方創意的多元樣貌。

文化部與國家科學及技術委員會共推的「文化，在我們回家的路上」活動將於11月21日至22日登場，更多詳細活動資訊可參考官網。