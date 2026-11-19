今天冷空氣南下，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，全台各地的溫度都明顯轉冷，注意保暖。這波冷空氣最冷的時候落在明天至周六，受到冷空氣以及中層雲系通過的影響，西半部山區下雨情況相對是比較明顯，溫度也是相對偏低，全台3500公尺以上的高山可能有零星降雪機會，特別在中部以北的3000公尺左右的高山也有下雪機會。預估冷空氣周日白天才會逐漸減弱，日夜溫差相對是比較偏大。

林秉煜說，預估下周二有下一波東北季風影響，由於鋒面通過、東北季風增強，屆時溫度又會略降一些，中部以北、東半部地區，甚至南部山區，下雨情況又會明顯起來。

今天的天氣，他說，桃園以北、東半部地區因為東北季風迎風面降雨，另外中南部山區有零星回波由西往東逐漸通過，都是造成降雨的原因。溫度都是在逐漸下降過程當中。北部、東北部地區、東部地區今天溫度會持續往下降，15至18度左右。如果在沿海空曠地區，溫度會更低1至2度左右。中部地區、台東地區今天17至25度，白天相對溫暖，但晚上溫度會更低一點。南部19至28度，離島地區15至23度。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，受到中層雲系通過，雨區集中在山區，今天山區除了降雨明顯之外，比較高的高山有降雪情況，應外在中南部地區也有零星降雨發生。整體雨勢趨緩、轉乾過程，會落在周六之後，周六至下周一多雲到晴，只有東半部、恆春半島有一些零星降雨發生。

林秉煜表示，下周二鋒面通過，中部以北、東部地區、南部山區有局部零星降雨。下周三水氣雖然開始逐漸減少過程，不過包含北部和東部地區、西部山區，水氣還是稍微多一些，一樣是受到中層雲系通過的影響。

溫度趨勢，他說，今天大陸冷氣團南下的過程，北部整體溫度持續下降，只有中南部地區白天溫度還有26至28度，南來北往民眾注意溫差變化。冷空氣明天、周六最強，預估來到大陸冷氣團等級，低溫部分在北部地區14度左右，溫度最低落在明晚至周六清晨這段時間，整體溫度14至18度之間。

林秉煜表示，周六白天雖然高溫會比周五略為回升一點點，但是感受偏涼一些。回溫的主要原因，是周六下雨沒有周五明顯，周六多雲到晴、可見陽光，曬到太陽的話，感受會稍微比較溫暖，但是早晚溫差仍比較偏大。周六至周日隨著太陽下山之後，溫度相對比較低，14至19度之間。苗栗以北、宜蘭近山區，部分地區有機會來到10度左右低溫，氣象署明天就會發布低溫特報。

周日整體氣溫回升以後，西半部日夜溫差偏大。林秉煜表示，下周二至下周三因為東北季風來，包含北部地區、甚至中部地區，也會因為下雨或雲量比較多，高溫有些下降，不過整體低溫沒有明天、周六來得冷。

林秉煜表示，今天明顯降溫，明天至周六偏冷。今天北東陰雨，明天水氣仍多，尤其西半部山區，周六放晴。今晚至明天，3500公尺以上高山有零星下雪情況發生。周日清晨仍冷，要注意日夜溫差大。因為東北季風影響，沿海地區注意強風和浪大情況。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天天氣。圖／中央氣象署提供