45歲王女近年因子宮腺肌症造成子宮明顯增大，大小約11×13公分，下腹隆起，外觀看起來宛如懷孕約20周，還因子宮壓迫膀胱而長期受到頻尿困擾。經新竹市立馬偕兒童醫院婦產科醫師黃才銘評估，並與王女充分討論後，決定接受「達文西機械手臂輔助次全子宮切除手術」，最終術後恢復良好，下腹隆起與頻尿症狀均獲得改善。

黃才銘說明，子宮腺肌症是子宮內膜組織異常生長於子宮肌肉層的疾病，可能造成子宮肌肉層增厚及子宮體積增大，並伴隨經痛、經血量增加、骨盆腔疼痛或壓迫感等症狀。

黃才銘說，考量王女過去曾接受一次剖腹產，加上子宮體積較大，醫療團隊須審慎評估手術空間、周邊器官位置及可能的沾黏情形。經醫病討論後，決定以達文西機械手臂輔助的微創方式，進行次全子宮切除手術。

黃才銘指出，次全子宮切除是切除子宮體、保留子宮頸，與包含子宮頸在內的全子宮切除不同。手術範圍須依病況及患者需求評估；保留子宮頸者，術後仍須依醫囑接受子宮頸篩檢與追蹤。

達文西手術系統透過高解析度3D立體影像，讓醫師能更清楚辨識手術區域的組織與解剖構造；機械手臂則具備靈活的活動角度與精細操作能力，協助醫師在狹小的骨盆腔內進行組織分離、切割、止血及縫合等操作。 對於子宮體積較大、曾有腹部手術史或骨盆腔內可能存在沾黏的患者，醫師須特別留意子宮與膀胱、輸尿管及腸道等周邊組織的關係。透過達文西系統的輔助，可讓醫師在微創手術的架構下，進行更細緻的手術操作。

黃才銘表示，王女手術過程順利，術後恢復狀況良好。王女最明顯感受到的改變，就是原本因子宮明顯增大而隆起的下腹部恢復平坦。因子宮壓迫膀胱所造成的頻尿也獲得緩解，讓她在日常生活中重新找回舒適與自在。

黃才銘說，達文西機械手臂輔助手術是微創手術的選項之一。相較於傳統開腹手術，微創手術一般具有傷口較小、術後疼痛較少及恢復較快等優勢，但是否適合採用，仍須由醫師依疾病狀況、子宮大小、過去手術史及整體身體狀況進行評估，術後恢復也因人而異。

黃才銘提醒，女性若出現長期頻尿、下腹明顯隆起、骨盆腔壓迫感、經痛或經血異常等情形，不應單純歸因於年齡或體質。頻尿的原因不只一種，建議就醫評估，必要時接受婦科檢查，透過超音波等方式了解子宮及骨盆腔狀況，釐清原

因後選擇合適的治療方式。