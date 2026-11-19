上班坐在電腦前，下班回家繼續窩在沙發滑手機，當心久坐成為健康隱形殺手。研究發現，每天久坐超過11小時的人，相較於每天坐不到4小時者，全因死亡風險高出40%。醫師提醒，即使下班後有運動習慣，也不能完全補救長時間久坐的健康風險，建議每坐30分鐘就起身活動3分鐘，避免身體長時間處於靜態。

高雄初日診所減重專科醫師范亞萱表示，許多上班族每天從早上9點坐進辦公室，除了吃飯、上廁所，幾乎整天黏在椅子上，認為只要下班後跑步、健身，就能彌補白天缺乏活動的問題，但事實並非如此。

2012年發表於「內科醫學檔案」（Archives of Internal Medicine）的一項澳洲大型研究，分析22萬2497名45歲以上成年人，平均追蹤2.8年。結果發現，相較於每天久坐不到4小時者，每天坐8至未滿11小時的人，全因死亡風險高出15%；久坐達11小時以上者，風險更高出40%。

研究即使排除運動量、體重、吸菸等因素影響，久坐與死亡風險增加仍具有統計關聯。范亞萱指出，肌肉不只是支撐身體活動的重要組織，也是人體利用葡萄糖、調節血糖的關鍵。當肌肉收縮時，能促進葡萄糖進入肌肉細胞，提供身體所需能量。若長時間坐著不動，大腿、臀部等大型肌群缺乏活動，可能影響血糖調節與脂質代謝，增加代謝健康負擔。

如何降低久坐風險？范亞萱提出4項建議。

1.每坐30分鐘就起身活動3分鐘，可利用手機設定提醒，起身裝水、上廁所，或在座位旁做半蹲、踮腳尖等簡單動作，不必劇烈運動，重點是讓肌肉適時收縮。

2.午餐除了注意營養均衡，也應避免吃飽後立刻坐回辦公桌。建議飯後散步約10分鐘，透過肌肉活動幫助身體利用葡萄糖，有助餐後血糖管理。

3.將原本坐著完成的事情改成站著或走著做，例如講電話時起身走動、簡短會議採站立方式進行，或以走樓梯取代搭電梯，利用零碎時間增加活動量。

4.維持規律運動並搭配肌力訓練。世界衛生組織建議，成年人每週應累積150至300分鐘中等強度有氧運動，例如快走、騎自行車，並安排至少2天肌力訓練，以維持肌肉量與代謝健康。

范亞萱強調，運動與減少久坐應雙管齊下，不能只靠下班後短暫運動，就忽略白天長時間不動的問題。若發現腰圍持續增加、體重難以控制，或健檢出現血糖、血脂異常，應尋求醫師評估，及早改善生活型態，降低代謝疾病風險。