新北市立十三行博物館「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，即日起首度展出臺灣重要水下文化資產「綠島1號」沉船的出水真品，精選展出奇蹟保存的瓷碗、玻璃杯與古銅錢，引領觀眾化身水下考古學家，探索塵封兩世紀的海上傳奇。

「湛藍十三：水下考古永續傳承展」由十三行博物館攜手清華大學水下考古學暨水下文化資產研究中心共同策畫，並導入中國科技大學的數位技術。展區不僅亮相清華大學慨借的珍貴完整「安平壺」、第一線水下考古人員使用的水肺潛水裝備與親錄語音導覽，更透過長達15公尺的「沉浸式海底隧道」投影，營造彷彿潛入深海的探索氛圍。

本次展出由文化部文化資產局提供「綠島1號」珍貴出水文物，首度移師十三行博物館與大眾見面，讓這艘沉睡近200年的神秘古船重現世人眼前。展場中陳列的船釘，清楚透露其西方的造船身世；沉船中發現的中國青花瓷碗與陶器，和歐洲雕花玻璃杯同船出水，勾勒出當年東西方海上貿易的熱絡往來。

其中最吸睛的焦點，莫過於一只被珊瑚厚厚包覆的玻璃瓶，經歷漫長歲月，文物與海洋生物融為一體，宛如大自然親手雕琢的時光封印；而清代的「乾隆通寶」與「道光通寶」銅錢，則為考古學家推斷沉船年代提供了關鍵佐證，讓兩百年前東西方文明相遇的故事躍然眼前。

展覽同時深化在地教育扎根，與八里國小師生展開藝術共創，打造充滿童趣與環境關懷的「大海的心事」作品，讓孩子們以純真視角轉譯海洋生態與水下歷史。

「湛藍十三：水下考古永續傳承展」即日起於十三行博物館一樓常設展廳展出，更多資訊請至十三行博物館官網(http://www.sshm.ntpc.gov.tw) 或粉絲專頁(https://www.facebook.com/13hangmuseum)查詢。

現場精選展出瓷碗、玻璃瓶與古銅錢等文物。圖／十三行博物館提供

展覽同時深化在地教育扎根，攜手八里國小師生打造充滿童趣的「大海的心事」作品。圖／十三行博物館提供