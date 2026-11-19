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鼓勵延長物品壽命！環境部中午起發放維修券 限量千張可抵200元
環境部提倡透過維修延長物品使用壽命，試辦維修券發放活動，民眾今天中午12時起可於環境部官方LINE帳號領取，限量1000張、每張等值新台幣200元，領完為止。
環境部資源循環署為響應國際「維修權」倡議，試辦維修券活動，發放面額等值200元維修券，共計1000張，每個LINE帳號限領1張，今天中午12時開始領取，數量有限，領完為止。
民眾可透過3步驟領取維修券。首先加入環境部官方LINE帳號，接著進入活動頁面，勾選同意後即可取得維修券電子序號。
循環署表示，試辦活動為鼓勵民眾透過維修延長物品使用壽命，減少資源浪費及廢棄物產生，並藉此了解民眾參與維修服務的需求，作為未來推動產品維修相關措施參考。
循環署說明，維修券限單次使用，每張可折抵當次維修服務費用最高200元，不得分次抵用或累積不同次維修服務費用使用。當次維修費用未達200元者，剩餘金額不予退還，亦不得保留至下次使用；超過200元者，差額由民眾自行負擔。
若僅進行檢測，未實際維修，合作維修社團依規定收取檢測或診斷費用，可使用維修券折抵。是否收費及收費標準，維修社團應於使用前向民眾說明。
經現場評估無法維修或不予受理，如未產生任何費用，維修券不予核銷，仍可於有效期限內使用；如已產生檢測或診斷費用，得依合作維修社團收費規定辦理折抵。
領取維修券後，民眾可參與的最近2場維修活動，分別為21日台南維修示範據點、23日桃園龍潭區中興市民活動中心，詳情依官方網站為準。
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