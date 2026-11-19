受東北季風影響，冷空氣持續南下，今天各地氣溫明顯下降。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，北部及東北部白天高溫18至20度，整日感受偏涼，中部21至25度，南部25至28度，早晚也將明顯轉涼。各地雲量偏多，普遍陰或多雲天氣，大台北、東部、恆春半島及山區有局部短暫陣雨，整體雨勢不大。

明天冷空氣進一步增強影響，強度是否升級首波大陸冷氣團？林孝儒表示，將是這波降溫最明顯的時段，北部及東部整日偏冷，中南部氣溫也持續下降。北部及東北部白天高溫17至19度，低溫13至15度，中部低溫可能降至14度左右，南部17至18度。目前冷空氣強度有機會達大陸冷氣團等級。但隨乾空氣逐漸移入，迎風面的東部及西半部山區局部降雨將轉為較零星。

他說，周六持續受乾冷空氣影響，晨間氣溫仍低，預測北部及東北部可能降至12至13度，中部14度，南部也有16至17度左右。隨環境水氣減少，各地普遍為晴時多雲天氣，白天高溫將有所回升。不過天氣轉晴後輻射冷卻效應也會更加明顯，西半部局部內陸、近山及空曠地區的清晨低溫可能再低一些。

周日東北季風或冷氣團就會減弱，各地白天氣溫明顯回升，不過，林孝儒表示，清晨在輻射冷卻影響下仍有涼意，留意日夜溫差變化。下周一天氣持續穩定回暖，下周二受新一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部將再度轉涼有雨。

他表示，這波冷空氣水氣不多、相對偏乾，但影響時間較長，冷空氣影響最明顯落在明天至周六清晨。周末白天雖逐漸回暖，但轉晴後輻射冷卻效應增強，清晨低溫仍不可忽視，尤其西半部日夜溫差將逐漸拉大，近期早晚外出注意保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。