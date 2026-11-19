桃園國際機場屢獲各項國際服務評比肯定，優質的旅客體驗背後，仰賴無數第一線服務與執法人員的專業與付出。榮獲「2025年桃園國際機場服務楷模」的內政部警政署航空警察局保安警察大隊警員陳邑帆，以高度的警覺心與同理心，在尖峰時段耐心疏導車流、化解客訴糾紛，成為守護國門最安心的後盾。

陳邑帆表示，面對桃園機場龐大的接送機車流量，航警局自今年8月起於第一、第二航廈指定會面點啟用科技執法，靜止超過3分鐘的車輛將自動拍照錄影蒐證，以改善違停與併排亂象。

他進一步指出，清晨5時至7時及晚間6時至午夜為車流高峰，許多駕駛習慣提早導致壅塞，他在第一線執勤時，除了不斷提醒民眾務必遵守「人等車、非車等人」的原則外，若遇交管引發駕駛人不滿，他也總是以耐心說明規定、引導車流。

保安警察大隊肩負機場巡邏、守望與備勤等重任，陳邑帆在專業執法上同樣表現亮眼。他曾於入境大廳執勤時，憑藉敏銳的觀察力與應變能力，協助同仁成功攔阻並逮捕企圖逃逸的走私毒品旅客，展現第一線員警守護國境安全的警覺與應變能力。

嚴正執法之外，陳邑帆更具備處理繁雜事務的柔軟身段。機場內常發生旅客遺失物品、拿錯行李，或因行李問題而衍生的焦慮與糾紛。面對旅客與航空公司發生爭執時，陳邑帆會先聆聽雙方說法釐清爭議，並提供可行的建議方案。「安撫旅客情緒、協助冷靜溝通」為首要之務，適時提醒旅客別因行李問題影響出國心情，確保航班登機流程順暢。

「尋找旅客遺失物極度考驗耐心，出國務必留意自身的貴重物品」。陳邑帆笑說，他曾協助一名無台灣門號的外籍旅客尋找遺失手機，他積極調閱監視器，尋找過程宛如解謎遊戲，手機被小朋友撿起交給長輩，後又放置於某輛車的擋風玻璃上，車主取車時恰逢失主來電，但因擔心是詐騙陷阱，又將手機移至隔壁車輛。陳邑帆循線逐一聯繫車主，抽絲剝繭釐清流向，最終成功將手機物歸原主，讓該名旅客對台灣的警政服務留下深刻且美好的印象。

陳邑帆表示，處理機場突發狀況時，多一點觀察與主動協助，往往是化解糾紛的關鍵。站在旅客的角度解決問題，不僅能提高處理效率，也能協助旅客更加平順安心。