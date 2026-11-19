新北市石門區今天上午7時47分出現13.8度低溫，基隆市七堵區也只有14.8度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天的天氣圖顯示，1050百帕蒙古冷高壓分裂南壓，等壓線呈南北走向、經海面路徑短，造就這波偏強且偏乾的大陸冷氣團，全台灣會有感降溫。

南北最冷時間差1天，賈新興說，北部地區、宜蘭今天至周六連續3天，新竹以北及宜蘭整天氣溫都在20度以下，最冷時刻落在明天深夜至周六清晨，台北測站下探12.5至13.2度，竹苗以北空曠平地有出現10度或以下低溫的機率。南部降溫較慢，但同樣有感，高雄明天白天高溫不超過24度，且因為周末晴朗無雲、輻射冷卻效應更強，高雄最冷時刻落在周六深夜至周日清晨，低溫有下探17.0度的機率。

賈新興表示，未來3天早晚極冷，家中有年長者、嬰幼兒或心血管慢性疾病患者，務必加強頭頸與四肢保暖。天冷洗熱水澡時，使用瓦斯熱水器務必保持室內外通風，嚴防一氧化碳中毒。

他說，周日白天略回升至22度，下周一台北高溫明顯回升到27度。但下周二起受偏強東北季風影響，桃園以北及宜蘭再度轉為局部短暫雨，下周三至下周四降雨範圍擴大至台中以北。

至於高山降雪機率，賈新興表示，台灣上空的0度線高度目前約在4000公尺左右，對於海拔3100至3200公尺的合歡山來說，「溫度還不夠低」，因此連雨夾雪的機率都偏低，要碰運氣，頂多在背陽面較低溫處有機會看到霧淞。反而是海拔近4000公尺的玉山，今晚至明天水氣配合下有零星降雪機會。

國際旅遊提醒，他說，北極震盪（AO）正逐步轉為負相位。最新模式顯示，11月24日至28日，西歐（法國、西班牙、葡萄牙等國）與北歐將出現顯著低溫負距平，近期計畫前往歐洲旅遊或出差的民眾，防寒裝備務必帶足。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。