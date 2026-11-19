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冷空氣來襲石門14.2度 鄭明典：略有寒意了 局部恐低於冷氣團標準低溫
冷空氣影響，今天明顯溫度下降。根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在新北市石門區14.2度，其次是桃園市楊梅區14.9度、新北市石碇區15.1度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，略有寒意了，今天晚上到周六早上氣溫都偏低，室外活動要注意保暖。
鄭明典分析，貝加爾湖附近有深脊，深入北極圈的高壓脊，稍微偏西，「從台灣觀點，那邊有脊場，台灣容易出現低溫天氣」。這次蒙古高壓，中心氣壓1055百帕，算高，但不特別高。日本海低壓還很弱，預報上會發展，但是發展後中心位置稍偏北。綜合起來，符合台灣低溫條件，但不特別強，所以現在強度訂在大陸冷氣團。局部地區不排除出現比大陸冷氣團標準更低的氣溫。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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