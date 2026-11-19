「感冒吃抗生素，好得比較快？」醫師提醒，這是錯誤的用藥觀念，抗生素針對細菌感染，其他非細菌所造成的感染無法用它達到治療效果，亂吃恐破壞腸道菌群、引發副作用或延誤病情，甚至導致細菌產生抗藥性，真正需要時可能無藥可醫。

2026-11-19 01:55