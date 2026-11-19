冷空氣影響，中央氣象署表示，今天中部以北及宜花明顯轉涼，白天高溫北部及宜蘭僅18、19度，中部及花蓮為21至24度，南部及台東仍有25至28度。各地愈晚愈冷，晚上中部以北及宜花低溫來到15、16度，南部及台東也下降到18、19度，各地氣溫明顯下降。

天氣方面，氣象署表示，今天水氣增多，迎風面北部、東半部及恆春半島局部有短暫降雨，且中層水氣偏多，西半部山區亦有局部降雨機率，尤其晚上過後3500公尺以上高山有零星降雪的機率，前往山區注意安全。澎湖陰時多雲，20至23度；金門陰時多雲，16至21度；馬祖陰時多雲，15至18度。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

明天至周六，東北季風或大陸冷氣團影響。明天中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣亦涼，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，而西半部山區亦有局部短暫雨，而其他地區為多雲。周六北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，天氣轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，清晨各地天氣仍較冷，西半部日夜溫差大；周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼。北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫陣雨，南部地區為多雲。

下周三東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。北部及宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四、下周五東北季風減弱，各地氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

若溫度與水氣條件配合，今晚至明天海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山留意道路結冰及路面濕滑情形。