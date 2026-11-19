東北季風南下，今晨北部、東半部局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天白天北部、東半部有局部雨，晚起水氣往南移，北台雨停，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今天花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

溫度方面，他說，今天至明天白天明顯轉涼，早晚偏冷，要添加衣物。北部12至19度、中部14至25度、南部16至28度、東部13至25度。

明天平地轉乾，天氣好轉，高山偶有零星飄雨的機率。吳德榮表示，明晨平地的最低氣溫，約可降至11度左右，台北測站約降至15度。周六清晨因輻射冷卻加成，將會降得更低，但至於是否因此而觸及大陸冷氣團定義，則在模擬的不確定範圍，需再觀察。

他說，周六白天起至下周一東北季風逐日減弱，連3天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有輻射冷卻帶來低溫。下周二至下周四另一鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度模式調整中，再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。